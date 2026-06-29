Гороскоп кохання на липень 2026 року / © Credits

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Планети по черзі перевірятимуть міцність зв’язків, розкриватимуть те, що накопичилося, та пропонуватимуть нові точки дотику. Тим парам, які пройдуть цей шлях разом, він принесе справжнє оновлення. Тим, хто перебуває у пошуках, — несподівані зустрічі та важливі усвідомлення того, чого вони насправді хочуть, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

2–3 липня: раптове й справжнє

Марс утворює кон’юнкцію з Ураном у знаку Близнят — і в коханні це означає лише одне: несподіване зізнання, на яке ніхто не чекав, розмову, яка перевертає все з ніг на голову, і зустріч у найнепередбачуванішому місці.

Для тих, хто перебуває у стосунках, — ці дні можуть принести різку, але відверту розмову. Те, що давно висіло в повітрі, раптом промовляється вголос. Необов’язково болісно — іноді саме такі раптові моменти щирості й зближують.

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Для самотніх — Уран і Марс у Близнятах створюють ідеальні умови для несподіваного знайомства. Однак не варто планувати й прораховувати кожен крок — просто будьте відкриті. Те, що сталося швидко, вимагає часу, щоб усвідомити.

4–5 липня: за словами — глибина

Бісекстиль між Марсом, Нептуном і Плутоном створює особливу атмосферу: те, що було сказано або сталося 2–3 липня, починає набувати сенсу. Нептун — планета глибокої любові, розмиття меж, романтичних мрій — вливається в цей потік і додає йому ніжності.

Це два дні, коли можна говорити про почуття без захисних механізмів, коли слова приходять легко і коли пара, яка пережила напруженість на початку місяця, нарешті видихає і розуміє, навіщо вони разом, а тим, хто ще шукає, це час дозволити собі мріяти про те, яких стосунків ви насправді хочете.

6 липня: реальність дає про себе знати

У стосунках Сатурн символізує відповідальність і реальність. Його квадратура із Сонцем може внести в особисте життя відчуття тяжкості: зобов’язання тиснуть, рутина відчувається чіткіше, ніж зазвичай, партнер здається віддаленим.

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Романтичний ореол відступає, і стає видно те, що є насправді. Але саме це бачення — основа для справжньої, а не ілюзорної близькості.

9 липня: кохання задіює розум

Венера входить у знак Діви — і тон у стосунках змінюється. Якщо до цього почуття керували діями, то тепер на перший план виходить аналіз. Венера в Діві допомагає помічати деталі: як партнер піклується, наскільки слова відповідають вчинкам, де є невідповідність між тим, що було обіцяно, і тим, що відбувається.

Стосунки не можуть нескінченно триматися лише на емоціях, їм потрібна конкретність, і транзит Венери по Діві цьому сприяє, хоча саме в цей період Венера здатна бачити лише те, чого бракує, забуваючи про те, що вже є, перетворюючи вдячність на критику, а прийняття — на аналіз.

14 липня: молодик у Раку — насіння нового

Молодик у Раку — знаку дому, сім’ї, коренів та глибоких почуттів. Це момент, коли можна посіяти наміри, які будуть розквітати протягом наступних шести місяців.

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Для пар цей молодик може стати точкою нового початку — особливо якщо попередні тижні були напруженими. Розмова про майбутнє, спільний план, рішення, прийняте разом — усе це зараз ляже в землю як насіння.

17–22 липня: випробування на міцність

У стосунках це час, коли приховані суперечності виходять на поверхню. Плутон робить невидиме видимим, а те, про що мовчали, — озвучується.

Юпітер додає масштабу: конфлікти відчуваються сильніше, ніж зазвичай. А невелика суперечка може перерости у велику розмову про цінності. Іноді саме така розмова й потрібна.

Для міцних пар — це час для глибокої розмови про те, куди вони рухаються.

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Для стосунків, які тримаються лише завдяки інерції, цей період може стати точкою, після якої повернення вже немає.

Ці п’ять днів краще пережити з терпінням і без поспішних висновків. Те, що здається завершенням, насправді може виявитися переходом.

22 липня: Сонце відкриває зодіакальний місяць Лева

Сонце входить у знак Лева — і у стосунках з’являється бажання знову радіти одне одному. Це період, коли пари можуть вийти з режиму «розбираємося з проблемами» і повернутися до режиму «нам добре разом».

Для самотніх — Сонце у Леві робить вас більш помітними та привабливими. Це час вийти з дому та познайомитися з новими людьми.

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23–24 липня: відновлення та гармонізація

Два дні секстилю Венери з Меркурієм створюють рідкісне відчуття легкості у стосунках: все, що не вдавалося сказати в період ретроградного Меркурія, нарешті знаходить слова, здатність чути одне одного повертається, непорозуміння розчиняються напрочуд просто.

Цей час підходить для важливих розмов, зізнань, які відкладалися, для слів «пробач» і «я тебе кохаю», сказаних саме тоді, коли це потрібно, бо дипломатія діє, краса слова діє, і, якщо є що сказати — краще зробити це зараз.

25–31 липня: фінальний акорд у двох частинах

Від 25 липня Марс вступає у протистояння з Венерою — і у стосунках знову виникають суперечки.

Чоловіче і жіноче начала опиняються у конфлікті темпів. Одне хоче рухатися швидко, інше — не поспішати. Один прагне пристрасті та дії, інше — ніжності та стабільності. Але це привід для домовленості.

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29 липня: з’єднання Сонця з Юпітером, повня у Водолії

Це один із найщедріших і найрадісніших періодів року. А о 17:36 настає повня у Водолії — знаку свободи, незалежності та приналежності до чогось більшого, ніж просто двоє. Цей день відчувається як свято — і багатьом парам принесе щасливі події.

Липень 2026 року в коханні — це період щирих почуттів, розмов і рішень, який починається іскрою й завершується світлом, проходячи крізь моменти тяжкості, чесності та зростання, і ті пари, які пройдуть цей шлях разом, вийдуть із липня ближчими, ніж увійшли, а ті, хто ще у пошуках, дізнаються про себе в коханні щось важливе й нове — і цього вже достатньо, щоб вважати місяць значущим.

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