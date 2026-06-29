ЗСУ активізували контратаки одразу на кількох напрямках: що відомо

Фронт / © ТСН

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Сили оборони України, ймовірно, активізували контратакувальні дії одразу на кількох ділянках фронту. За попередніми даними, українські військові проводять операції у Південній та Східній операційних зонах.

Про це повідомив український військовий оглядач Костянтин Машовець.

Зокрема, йдеться про Новоолександрівський та Запорізький напрямки.

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«У смугах 36-ї ЗВА ГВ „Восток“ та 58-ї ЗВА ГВ „Днепр“ відповідно», — уточнив він.

Там, за наявною інформацією, ЗСУ ведуть контратаки в районах, де діють російські підрозділи.

Також схожа ситуація, за повідомленнями, спостерігається і на Лиманському напрямку в Східній операційній зоні.

Наразі говорити про суттєві результати цих дій передчасно, адже інформація потребує підтвердження. Водночас у Мережі вже почали з’являтися перші відео та інші матеріали, які можуть свідчити про активізацію українських контратак.

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Офіційного підтвердження від Генерального штабу ЗСУ щодо результатів цих бойових дій наразі немає.

Раніше ми писали, що, за даними аналітиків ISW, російські війська мають просування на Куп'янському та Олександрівському напрямках. Крім цього, вони продовжують спроби проникнення до Костянтинівки. Водночас експерти наголошують, що частина заяв російської сторони про успіхи на фронті є перебільшеною.

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