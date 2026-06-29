- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 144
- Час на прочитання
- 1 хв
Королева Сільвія продемонструвала чудовий літній образ, відвідавши виставку в саду
Шведські король Карл Густав та королева Сільвія відкрили культурний сезон у Соллідені відвідуванням двох нових виставок, розміщених у садах їхньої резиденції на острові Еланд.
Їхні Величності були присутні на відкритті двох нових культурних пам'яток у палаці Солліден. Це резиденція, де шведська королівська сім'я проводить більшу частину літа.
Сільвія та Карл Густав відвідали сад, спроєктований ландшафтним архітектором Карлом Фредріком Густафссоном, та виставку художниці Кайси Стіни Акерстрем. Обидві ініціативи будуть відкриті для публіки до кінця вересня та є частиною спеціальної програми, організованої цього року на літній сезон.
Королева Сільвія продемонструвала на публіці яскравий літній образ. Вона одягла строкату блузку, яку вона поєднувала з прямими штанями кремового кольору. Образ доповнили капелюх зі світлими крисами та чорною стрічкою, багаторядне перлинне намисто, сережки в тон і клатч із принтом у тій самій кольоровій гамі, що й блузка.
Вийшов свіжий, зручний та ідеально підходящий образ для дня на свіжому повітрі серед садів та витворів мистецтва.
Король був одягнений у світлий піджак і штани, а також капелюх, який був схожий на той, який носила його дружина Сільвія.
Нагадаємо, нещодавно їхній син принц Карл Філіп та його дружина принцеса Софія побажали всім гарного літа, опублікувавши нову фотографію своїх чотирьох дітей.