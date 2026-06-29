ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
144
Час на прочитання
1 хв

Королева Сільвія продемонструвала чудовий літній образ, відвідавши виставку в саду

Шведські король Карл Густав та королева Сільвія відкрили культурний сезон у Соллідені відвідуванням двох нових виставок, розміщених у садах їхньої резиденції на острові Еланд.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Коментарі
Король Карл Густав та королева Сільвія

Король Карл Густав і королева Сільвія / © Шведська королівська родина/Instagram

Їхні Величності були присутні на відкритті двох нових культурних пам'яток у палаці Солліден. Це резиденція, де шведська королівська сім'я проводить більшу частину літа.

Сільвія та Карл Густав відвідали сад, спроєктований ландшафтним архітектором Карлом Фредріком Густафссоном, та виставку художниці Кайси Стіни Акерстрем. Обидві ініціативи будуть відкриті для публіки до кінця вересня та є частиною спеціальної програми, організованої цього року на літній сезон.

Королева Сільвія / © Шведська королівська родина/Instagram

Королева Сільвія / © Шведська королівська родина/Instagram

Королева Сільвія продемонструвала на публіці яскравий літній образ. Вона одягла строкату блузку, яку вона поєднувала з прямими штанями кремового кольору. Образ доповнили капелюх зі світлими крисами та чорною стрічкою, багаторядне перлинне намисто, сережки в тон і клатч із принтом у тій самій кольоровій гамі, що й блузка.

Вийшов свіжий, зручний та ідеально підходящий образ для дня на свіжому повітрі серед садів та витворів мистецтва.

Король Карл Густав та королева Сільвія / © Шведська королівська родина/Instagram

Король Карл Густав та королева Сільвія / © Шведська королівська родина/Instagram

Король був одягнений у світлий піджак і штани, а також капелюх, який був схожий на той, який носила його дружина Сільвія.

Король Карл Густав та королева Сільвія / © Шведська королівська родина/Instagram

Король Карл Густав та королева Сільвія / © Шведська королівська родина/Instagram

Король Карл Густав / © Шведська королівська родина/Instagram

Король Карл Густав / © Шведська королівська родина/Instagram

Нагадаємо, нещодавно їхній син принц Карл Філіп та його дружина принцеса Софія побажали всім гарного літа, опублікувавши нову фотографію своїх чотирьох дітей.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
144
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie