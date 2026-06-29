Чоловік “прокинувся” перед вилученням органів: чи встигли припинити операцію

Операція (ілюстративне фото) / © pexels.com

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У США чоловік із діагнозом смерті мозку, за словами його родини, несподівано “прокинувся” саме тоді, коли медики готувалися вилучити його органи для трансплантації.

Про це повідомляє видання Daily Star.

Йдеться про Ентоні Томаса “Ті-Джея” Гувера. Його доправили до лікарні Baptist Health Richmond у Ричмонді, штат Кентуккі, 25 жовтня 2021 року після зупинки серця, спричиненої передозуванням наркотиків.

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Наступного дня лікарі повідомили родині, що у чоловіка нібито “відсутні рефлекси” та немає мозкової активності. Після огляду медиків рідні ухвалили важке рішення відключити його від апаратів життєзабезпечення.

Згодом персонал лікарні повідомив сім’ї, що Гувер був зареєстрований як донор органів у разі смерті.

Сестра чоловіка Донна Рорер пригадує, що під час церемонії прощання брат почав відкривати очі. За її словами, їй здавалося, що він стежив поглядом за родичами в кімнаті.

“Він стежив за нами. Його очі рухалися за нами. Нам сказали, що це просто рефлекси, звичайне явище. Хто ми такі, щоб ставити під сумнів систему охорони здоров’я?” — розповіла вона.

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За словами жінки, родина довірилася поясненням лікарів. Однак згодом, коли медики вже готувалися вилучити серце Гувера для трансплантації, ситуація різко змінилася.

Донна заявила, що приблизно через годину після початку процедури до родичів вийшов лікар і повідомив, що її брат “ще не готовий” до операції, бо прийшов до тями.

“Він сказав, що він ще не готовий. Він прокинувся”, — пригадала сестра чоловіка.

Також жінка стверджує, що родині не повідомили про ще один епізод того ж ранку. За її словами, під час катетеризації серця Гувер також нібито прокидався.

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“Якби ми знали про це, то, очевидно, зрозуміли б, що він не перебуває у стані смерті мозку”, — сказала Донна.

Після цього лікарі порадили родині забрати чоловіка додому та забезпечити йому комфортні умови, оскільки прогноз залишався тяжким.

За словами Донни Рорер, вона вже три роки доглядає за братом.

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