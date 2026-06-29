Катерина Кухар здивувала своєю дієтою і розкрила приголомшливі заробітки у балеті

Катерина Кухар / © instagram.com/ekaterinakukhar_official

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Українська балерина Катерина Кухар здивувала дієтою, якої дотримується, та розкрила приголомшливі заробітки.

Знаменитість поділилась за лаштунками своєї професії з виданням «Ти — Київ». Зокрема, зірка зізналась, що про неї ходить міф: нібито вона як балерина мало їсть. Проте за словами Катерини Кухар, це зовсім не так. Танцівниця зізнається, що особливо перед виставами споживає чимало вуглеводів, які дають енергію. Балерина жартує, що вміє здивувати, коли говорить, що їсть спагеті.

«Про мене кажуть, що я нічого не їм. Я їм! Їм багато вуглеводів, наприклад, спагеті, чим всіх дивую. Особливо це відбувається перед тим, як у мене є вистави. Три акти — це неймовірні зусилля, важка праця, фізична праця. Звісно, вуглеводи необхідні», — зізналась танцівниця.

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Катерина Кухар / © instagram.com/ekaterinakukhar_official

Також Катерина Кухар розповіла й про заробітки у балеті. Знаменитість говорить, що вони у всіх різні. Проте, за її словами, танцівники балету зараз у середньому заробляють тисячу доларів. Однак чим більші досягнення у кар’єрі, тим вищі заробітки. Наприклад, всесвітньо відомий прем’єр може лише за вечір отримати гонорар у розмірі 10 тисяч доларів.

«Артист балету зараз заробляє десь тисячу доларів. Звісно, якщо ти прем’єр і всесвітньо відомий, то за вечір можеш заробляти 10 тисяч», — говорить танцівниця.

Нагадаємо, нещодавно Катерина Кухар ошелешила зізнанням про особисте життя. І це на тлі чуток про її розрив із чоловіком, танцівником Олександром Стояновим.

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