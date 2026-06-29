Екатерина Кухар удивила своей диетой и раскрыла ошеломительные заработки в балете

Екатерина Кухар / © instagram.com/ekaterinakukhar_official

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Украинская балерина Екатерина Кухар удивила диетой, которой придерживается, и раскрыла ошеломительные заработки.

Знаменитость поделилась за кулисами своей профессии с изданием «Ти — Київ». В частности, звезда призналась, что о ней ходит миф: якобы она как балерина мало ест. Однако, по словам Екатерины Кухар, это совсем не так. Танцовщица признается, что особенно перед представлениями потребляет немало углеводов, которые дают энергию. Балерина шутит, что умеет удивить, когда говорит, что ест спагетти.

«Обо мне говорят, что я ничего не ем. Я ем! Им много углеводов, например, спагетти, чем всех удивляю. Особенно это происходит перед тем, как у меня есть представления. Три акта — это невероятные усилия, тяжелый труд, физический труд. Конечно, углеводы необходимы», — призналась танцовщица.

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Екатерина Кухар / © instagram.com/ekaterinakukhar_official

Также Екатерина Кухар рассказала и о заработках в балете. Знаменитость говорит, что они у всех разные. Однако, по ее словам, танцоры балета сейчас в среднем зарабатывают тысячу долларов. Однако чем больше достижения в карьере, тем выше заработки. К примеру, всемирно известный премьер может только за вечер получить гонорар в размере 10 тысяч долларов.

«Артист балета сейчас зарабатывает около тысячи долларов. Конечно, если ты премьер и всемирно известен, то за вечер можешь зарабатывать 10 тысяч», — говорит танцовщица.

Напомним, недавно Екатерина Кухар ошарашила признанием о личной жизни. И это на фоне слухов о ее разрыве с мужем, танцором Александром Стояновым.

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