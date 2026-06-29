Жена Влада Ямы призналась, чем они зарабатывают на жизнь в США, и пожаловалась на тяжелый период

Влад Яма с женой / © instagram.com/vladyama_official

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Жена танцора Влада Ямы — Лилия — раскрыла, чем они зарабатывают на жизнь за границей, и пожаловалась на трудный период.

После начала полномасштабной войны хореограф вместе с семьей сбежал в США, где живет до сих пор. С тех пор танцор не так часто выходит на связь. А это же жена Влада Ямы в Instagram-stories призналась, чем они занимаются и как зарабатывают на жизнь. Оказалось, хореограф в США несколько сменил амплуа.

Влад Яма начал подрабатывать ведущим, диджеем и устраивает танцевальные интерактивы. Хореограф не отказывается выступать на частных мероприятиях. Тем временем Лилия подрабатывает его менеджером.

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Пост жены Влада Ямы / © instagram.com/liliya_yama

Кстати, избранница Влада Ямы намекает, что в США живется нелегко. В Instagram она признается, что у нее сейчас не самый лучший период. Однако в подробности Лилия вникать не стала.

«Сейчас непростой период моей жизни. Но я знаю — я обязательно справлюсь», — выдала Лилия.

Жена Влада Ямы / © instagram.com/liliya_yama

Отметим, у Влада Ямы была блестящая карьера в Украине. Однако во время полномасштабной войны танцор проявил себя тем, что вместе с семьей сбежал в США. Хореограф тогда прокомментировал это тем, что, когда его страну уничтожают, он выбирает безопасность. Также Влад Яма объяснял, что успел пересечь границу, когда еще не ввели ограничения на выезд. Стоит отметить, что мужчинам призывного возраста запретили пересекать границу 24 февраля 2022 года. В начале полномасштабной войны танцор находился в Украине.

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