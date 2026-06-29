Почему в Германии не пользуются кондиционерами даже летом: об этом почти никто не знает

Как снизить температуру воздуха без кондиционера

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Когда летом температура воздуха превышает +30 градусов, большинство людей сразу включает кондиционер. Однако в Германии ситуация совсем другая. Даже в современных квартирах, частных домах и многих офисах кондиционеры встречаются гораздо реже, чем в большинстве других европейских стран. И дело совсем не в экономии или нежелании тратить деньги. Причины такой традиции сразу несколько: от особенностей строительства до привычек самих немцев.

Дома строят так, чтобы они не перегревались

Одной из основных причин является высококачественная теплоизоляция. В Германии большинство современных построек возводят по высоким стандартам энергоэффективности. Толстые стены, утепленные фасады, многокамерные окна и специальные кровельные материалы не только удерживают тепло зимой, но и защищают помещение от жары летом.

Благодаря этому даже в самые жаркие дни температура внутри дома остается намного ниже, чем на улице.

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Наружные ролеты вместо кондиционера

Практически на каждом втором доме можно увидеть наружные роллеты или жалюзи. Именно они считаются одним из самых эффективных способов защиты от перегрева.

Немцы опускают ролеты еще утром, пока солнце не начало сильно нагревать окна. Таким образом солнечные лучи не попадают в комнаты, а помещение остается прохладным даже без кондиционера.

Правильное проветривание

Еще одна особенность — специальная система проветривания, которую немцы называют Stoßlüften. Ее суть состоит не в том, чтобы держать окна приоткрытыми целый день, а наоборот — открывать их настежь всего на 10 минут.

Делают это рано утром или поздно вечером, когда воздух на улице прохладнее. В дневную жару окна оставляют закрытыми вместе с роллетами. Такой способ позволяет быстро обновить воздух без нагревания квартиры.

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Кондиционер считают не самым экономичным решением

В Германии большое внимание уделяется энергосбережению. Кондиционеры потребляют значительное количество электроэнергии, поэтому многие семьи не видят смысла устанавливать дорогостоящее оборудование, если существуют более экономичные способы поддерживать комфортную температуру.

К тому же, электроэнергия в стране стоит недешево, поэтому вопрос экономии остается актуальным для большинства домохозяйств.

Забота о здоровье

Многие немцы убеждены, что резкие перепады температур могут оказывать негативное влияние на организм. Если на улице +34 °C, а в комнате работает кондиционер и поддерживает только +21 °C, это создает большую нагрузку на сосуды и дыхательную систему.

Именно поэтому предпочтение отдается естественному охлаждению помещений, без холодных потоков воздуха.

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Зеленые насаждения помогают бороться с жарой

При планировании жилых кварталов в Германии значительное внимание уделяется озеленению. Большие деревья, зеленые подворья, парки и аллеи создают естественную тень и существенно снижают температуру воздуха.

Во многих городах активно обустраивают также зеленые крыши и фасады, дополнительно защищающие здания от перегрева.

Кондиционеры все же есть, но не везде

Полностью отказаться от кондиционеров Германия не смогла. Их все чаще устанавливают в больницах, современных офисах, торговых центрах, отелях и новостройках, особенно после рекордно жарких летних сезонов последних лет.

Однако в обычных квартирах они до сих пор остаются скорее исключением, чем правилом.

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Как снизить температуру в помещении без кондиционера

Даже без кондиционера можно сделать дом значительно прохладнее, если соблюдать несколько простых правил:

закрывать окна и шторы в самые жаркие часы;

проветривать квартиру только утром и вечером;

использовать наружные роллеты или светоотражающие шторы;

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не включать без необходимости духовку и другую технику, нагревающую воздух;

выращивать растения на балконе или у окон, создающих естественную тень.

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