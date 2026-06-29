Чому в Німеччині не користуються кондиціонерами навіть улітку: про це майже ніхто не знає

Як знизити температуру повітря без кондиціонера

Реклама

Коли влітку температура повітря перевищує +30 градусів, більшість людей одразу вмикає кондиціонер. Однак у Німеччині ситуація зовсім інша. Навіть у сучасних квартирах, приватних будинках і багатьох офісах кондиціонери зустрічаються значно рідше, ніж у більшості інших європейських країн. І справа зовсім не в економії чи небажанні витрачати гроші. Причин такої традиції одразу кілька: від особливостей будівництва до звичок самих німців.

Будинки будують так, щоб вони не перегрівалися

Однією з головних причин є якісна теплоізоляція. У Німеччині більшість сучасних будівель зводять за високими стандартами енергоефективності. Товсті стіни, утеплені фасади, багатокамерні вікна та спеціальні покрівельні матеріали не лише утримують тепло взимку, а й захищають приміщення від спеки влітку.

Завдяки цьому навіть у найспекотніші дні температура всередині будинку залишається набагато нижчою, ніж надворі.

Реклама

Зовнішні ролети замість кондиціонера

Практично на кожному другому будинку можна побачити зовнішні ролети або жалюзі. Саме вони вважаються одним із найефективніших способів захисту від перегрівання.

Німці опускають ролети ще вранці, поки сонце не почало сильно нагрівати вікна. Таким чином сонячне проміння не потрапляє до кімнат, а приміщення залишається прохолодним навіть без кондиціонера.

Правильне провітрювання

Ще одна особливість — спеціальна система провітрювання, яку німці називають Stoßlüften. Її суть полягає не в тому, щоб тримати вікна прочиненими цілий день, а навпаки — відкривати їх навстіж лише на 10 хвилин.

Роблять це рано-вранці або пізно ввечері, коли повітря на вулиці найпрохолодніше. У денну спеку вікна залишають закритими разом із ролетами. Такий спосіб дозволяє швидко оновити повітря без нагрівання квартири.

Реклама

Кондиціонер вважають не найекономнішим рішенням

У Німеччині велика увага приділяється енергозбереженню. Кондиціонери споживають значну кількість електроенергії, тому багато сімей не бачать сенсу встановлювати дороге обладнання, якщо існують більш економні способи підтримувати комфортну температуру.

До того ж електроенергія в країні коштує недешево, тому питання економії залишається актуальним для більшості домогосподарств.

Турбота про здоров’я

Багато німців переконані, що різкі перепади температур можуть негативно впливати на організм. Якщо на вулиці +34 °C, а в кімнаті працює кондиціонер і підтримує лише +21 °C, це створює велике навантаження для судин та дихальної системи.

Саме тому перевагу віддають природному охолодженню приміщень, без холодних потоків повітря.

Реклама

Зелені насадження допомагають боротися зі спекою

Під час планування житлових кварталів у Німеччині значну увагу приділяють озелененню. Великі дерева, зелені подвір’я, парки та алеї створюють природну тінь і суттєво знижують температуру повітря.

У багатьох містах активно облаштовують також зелені дахи та фасади, які додатково захищають будівлі від перегрівання.

Кондиціонери все ж є, але не всюди

Повністю відмовитися від кондиціонерів Німеччина не змогла. Їх дедалі частіше встановлюють у лікарнях, сучасних офісах, торговельних центрах, готелях і новобудовах, особливо після рекордно спекотних літніх сезонів останніх років.

Проте у звичайних квартирах вони й досі залишаються скоріше винятком, ніж правилом.

Реклама

Як знизити температуру в приміщенні без кондиціонера

Навіть без кондиціонера можна зробити оселю значно прохолоднішою, якщо дотримуватися кількох простих правил:

закривати вікна та штори у найспекотніші години;

провітрювати квартиру лише вранці та ввечері;

використовувати зовнішні ролети або світловідбивні штори;

Реклама

не вмикати без потреби духовку та іншу техніку, що нагріває повітря;

вирощувати рослини на балконі чи біля вікон, які створюють природну тінь.

Новини партнерів