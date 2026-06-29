Реклама

Підписання відбулося в межах Ukraine Recovery Conference, що підкреслює стратегічну важливість проєкту для відновлення та довгострокового розвитку економіки України.

Меморандум передбачає координацію зусиль сторін для розбудови сучасної обчислювальної інфраструктури, зміцнення технологічного суверенітету України у сфері AI, залучення інвестицій та формування ринку AI-обчислень.

Ключовою особливістю майбутнього AI Data Center має стати його суверенність, тобто обробка і зберігання даних відбуватимуться в межах України. Це критично важливо для роботи з чутливою інформацією у державному секторі, банкінгу, оборонних технологіях та R&D, а також для дотримання національних регуляторних вимог і стандартів безпеки. Такий підхід дає змогу зберігати контроль над даними й технологічними компетенціями всередині країни та створює основу для розвитку інновацій.

Реклама

«Розвиток вітчизняної AI-інфраструктури є важливим кроком для зміцнення економічної стійкості та технологічної незалежності України, — зазначив Олексій Соболєв, Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України. – Ми бачимо значний потенціал у ініціативах, що створюють безпечні та суверенні потужності для обробки даних в межах країни, сприяючи як модернізації державного сектору, так і розвитку інновацій у приватному бізнесі».

В Україні потреба в АІ-інфраструктурі стрімко зростає. На тлі глобального розвитку штучного інтелекту дедалі більше попиту припадає не на навчання моделей, а на їх практичне застосування — так званий інференс. Це означає, що як державні установи, так і бізнес потребують постійного доступу до обчислювальних ресурсів для використання AI у реальних сервісах — від фінансів і медицини до аналітики та державних послуг. Така динаміка формує попит на локальні, масштабовані обчислювальні потужності в Україні.

«Розвиток штучного інтелекту вже сьогодні формує новий рівень попиту на обчислювальну інфраструктуру, а його практичне застосування швидко розширюється у повсякденних сервісах, — зазначив Олександр Комаров, президент Київстар. – Це підсилює необхідність розвитку локальної AI-інфраструктури, щоб країни могли залишатися конкурентоспроможними на глобальному рівні, і ми працюємо над розвитком цього напряму в Україні. Київстар вже тривалий час співпрацює з державою у розбудові цифрової інфраструктури України, системно інвестуючи в мережі, технології та експертизу. У межах опрацювання цього проєкту Київстар розглядатиме можливості інвестування, передбачаючи фінансування та поетапну реалізацію в межах існуючих планів капітальних витрат в компанії, зберігаючи дисципліну в розподілі капіталу».

«Україна демонструє світу, якою може бути цифрова економіка, побудована на стійкості, — зазначив Каан Терзіоглу, генеральний директор VEON Group. – Суверенна AI-інфраструктура дозволяє країні зберігати найважливіші дані та технологічні можливості всередині країни, де вони створюють найбільшу цінність для її громадян і економіки. У межах нашої стратегії AI1440 ми інтегруємо штучний інтелект у повсякденне життя на всіх наших ринках, і підтримка цього дата-центру є логічним продовженням цієї роботи в Україні».

Реклама

Розміщення AI Data Center в Україні дозволить забезпечити мінімальну затримку передачі даних (low latency) та швидку роботу AI-рішень. Це особливо важливо для сфер, де час реагування є критичним, зокрема промисловості, роботизованих систем та сервісів, що працюють у режимі реального часу.

Відповідно до меморандуму, Київстар висловив намір вивчати можливості інвестування в ринок AI-обчислень в Україні, продовжуючи підтримувати розвиток економіки країни.

Реалізація проєкту потребує значних довгострокових інвестицій, глибокої технологічної експертизи та надійного енергозабезпечення. Саме тому ключову роль у ньому відіграватиме партнерство стратегічних інвесторів і держави, яка формує необхідні умови для реалізації таких ініціатив. Участь Київстар як одного з найбільших інфраструктурних інвесторів в Україні є важливою передумовою для масштабування AI-інфраструктури на національному рівні. Водночас міжнародна цифрова група VEON як найбільший акціонер Київстар підтримуватиме реалізацію проєкту через здійснення інвестицій та міжнародну експертизу.

Проєкт має на меті закласти основу для розвитку індустрії дата-центрів нового покоління та посилити позиції України як регіонального технологічного хабу.

Реклама

Новини партнерів