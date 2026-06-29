Російська армія стикнулася з руйнівною проблемою на фронті

Російські військові / © Associated Press

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Паливна криза дісталася фронту в Україні. Російська армія почала відчувати гострий дефіцит пального на передовій.

Про це розповів речник угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі Ранок.LIVE.

«Це відчувається в нашій зоні відповідальності на окремих напрямках. Насамперед, це стосується Південно-Слобожанського», — сказав він.

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Також ситуація стрімко погіршується для окупантів на Лиманському напрямку. Там українські сили взяли під вогневий контроль логістичні шляхи.

«Лиманський напрямок постачається через Луганщину. Постачання йде під ефективним мідлстрайком українських сил, і воно просто не доїздить безпосередньо, як то кажуть, "останню милю"», — додав Трегубов.

Паливна криза в РФ — останні новини

У Кремлі взялися рятувати країну від паливної кризи, яка виникла через удари України по паливному сектору. Уряд РФ заборонив експорт та розглядає можливість імпорту пального як один із ключових заходів для стабілізації внутрішнього паливного ринку.

Однак експерти вважають, що на Росію чекають ще гірші часи. Такий прогноз озвучив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки і оборони України лейтенант Сил оборони Андрій Коваленко.

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