Российская армия столкнулась с разрушительной проблемой на фронте

Российские военные / © Associated Press

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Топливный кризис добрался до фронта в Украине. Российская армия начала ощущать острый дефицит топлива на передовой.

Об этом рассказал спикер группировки Объединенных сил Виктор Трегубов в эфире Ранок.LIVE.

«Это ощущается в нашей зоне ответственности на отдельных направлениях. В первую очередь это касается Южно-Слобожанского», — сказал он.

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Также ситуация стремительно ухудшается для оккупантов на Лиманском направлении. Там украинские силы под огневый контроль взяли логистические пути.

«Лиманское направление поставляется через Луганщину. Снабжение идет под эффективным мидлстрайком украинских сил, и оно просто не доезжает непосредственно, как говорится, "последнюю милю"», — добавил Трегубов.

Топливный кризис в РФ — последние новости

В Кремле взялись спасать страну от топливного кризиса, который возник из-за ударов Украины по топливному сектору. Правительство РФ запретило экспорт и рассматривает возможность импорта топлива как одну из ключевых мер для стабилизации внутреннего топливного рынка.

Однако эксперты считают, что Россию ждут еще худшие времена. Такой прогноз озвучил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете национальной безопасности и обороны Украины лейтенант Сил обороны Андрей Коваленко.

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