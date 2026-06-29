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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
865
Час на прочитання
1 хв

67-річна зірка "Лісапетного батальйону" вколола ботокс і шокувала наслідками: "Невдало все вийшло"

Наталія Фаліон вирішила поекспериментувати із зовнішнім виглядом, але результат був не той, на який вона чекала.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Наталія Фаліон

Наталія Фаліон / © facebook.com/natalia.falion

Солістка гурту «Лісапетний батальйон» Наталія Фаліон, яка раніше розкрила розмір своєї пенсії, уколола ботокс і шокувала наслідками, з якими стикнулась.

Виконавиця вирішила півтора року тому поекспериментувати із зовнішнім виглядом. Артистка тоді наважилась уколоти ботокс, аби омолодитися. Щоправда, Наталія Фаліон отримала не той результат, на який чекала. В інтерв’ю Oboz.ua артистка зізнається, що мала невдалий вигляд, що аж навіть злякалась. У неї опустилась повіка, одне око не відкривалось. Після цього Фаліон вирішила відмовитися від уколів ботоксу.

Співачка додає, що підтримує молодий вигляд за допомогою доглядової косметики. Щоправда, за її словами, вона доволі часто про неї забуває. Тож, її гарний зовнішній вигляд — це все генетика.

Наталія Фаліон / © facebook.com/natalia.falion

Наталія Фаліон / © facebook.com/natalia.falion

«Дивуюся, коли кажуть, що маю добрий вигляд. Але, якщо так, то певно, все ж таки генетика. Бо буває, куплю хороший крем, а потім стоїть собі на полиці — забуваю про нього. Якось вирішила спробувати ботокс. Це було приблизно півтора року тому. І більше не хочу. У мене настільки невдало все вийшло, що навіть злякалася: повіка опустилася, одне око майже не відкривалося — ледве не осліпла. Після того сказала собі: ніколи більше», — поділилась 67-річна артистка.

Нагадаємо, нещодавно нотаріусиня Христина Горняк вперше вколола ботокс. Блогерка показувала, який вигляд мало її обличчя одразу після процедури.

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Дата публікації
Кількість переглядів
865
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