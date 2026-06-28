Вранці чи ввечері: коли треба мити голову, щоб волосся було чистим та об’ємним до семи днів

Як правильно мити голову / © Freepik

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Одні миють голову зранку, щоб отримати красиву зачіску перед виходом із дому, інші — увечері, вважаючи це більш практичним. Однак трихологи стверджують, що час миття може впливати не лише на зовнішній вигляд волосся, а й на те, як швидко воно втрачатиме свіжість. Універсальної відповіді не існує, адже все залежить від типу волосся, стану шкіри голови та способу життя. Проте фахівці сходяться на думці: якщо мета — максимально довго зберегти прикореневий об’єм і чистоту, краще дотримуватися кількох важливих правил.

Чому вечірнє миття підходить не всім

Багато людей миють голову перед сном, щоб зранку не витрачати на це час. Але якщо лягати спати з вологим або навіть злегка недосушеним волоссям, уже наступного дня воно може втратити пишність.

Під час сну волосся притискається до подушки, а шкіра голови продовжує виділяти себум. Через це корені швидше стають пласкими, а зачіска стає менш охайною. Крім того, волога шкіра голови створює сприятливі умови для розмноження грибків і бактерій, що може провокувати свербіж, подразнення та появу лупи.

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Якщо все ж зручніше мити голову ввечері, волосся потрібно повністю висушити феном перед сном.

Чому ранкове миття часто вважають кращим

Саме ранкове миття дозволяє отримати максимальний прикореневий об’єм. Волосся не встигає прим’ятися під час сну, а правильне сушіння допомагає зберегти легкість зачіски на весь день.

Особливо це актуально для власників тонкого, прямого та масного волосся, яке швидко втрачає свіжий вигляд.

Після ранкового миття стилісти рекомендують сушити волосся, нахиливши голову вниз або використовуючи круглу щітку. Такий прийом піднімає корені та дозволяє зачісці довше залишатися пишною.

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Чи можна зробити так, щоб волосся залишалося чистим майже тиждень

Багато хто мріє мити голову лише раз на шість-сім днів. Насправді це можливо лише за певних умов.

Якщо волосся нормальне або сухе, а шкіра голови не схильна до надмірного виділення жиру, правильно підібраний догляд справді допоможе збільшити проміжок між миттям.

Найбільше значення має не час процедури, а правильний догляд. Щоб волосся залишалося свіжим якомога довше, варто дотримуватися кількох простих рекомендацій:

мити голову двічі за одну процедуру — перше нанесення шампуню видаляє забруднення, друге очищає шкіру голови;

використовувати шампунь відповідно до типу волосся;

кондиціонер або маску наносити лише на довжину, не торкаючись коренів;

раз на 7-10 днів використовувати шампунь для глибокого очищення, якщо волосся швидко масніє;

регулярно мити гребінці та щітки, адже на них накопичуються жир, пил і залишки косметики;

рідше торкатися волосся руками протягом дня.

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