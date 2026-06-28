Чому росіяни досі контролюють Кінбурнську косу і як ЗСУ можуть їх звідти вибити: відповідь експерта

Кінбурнська коса

Реклама

Для відновлення безпечного судноплавства в акваторії Миколаєва, Херсона та Очакова Силам оборони України необхідно не просто утримувати Кінбурнську косу під вогневим контролем, а повністю очистити її від російських мобільних груп.

Таку думку в етері телеканалу «Київ24» висловив капітан 1-го рангу запасу ВМС ЗСУ Андрій Риженко.

Тактика окупантів та загроза для портів

Військовий експерт пояснив, що наразі географічне положення коси дозволяє російським окупантам безперешкодно підходити безпосередньо до зрізу води. Звідти ворожі мобільні вогневі групи мають можливість завдавати ударів по морських цілях, блокувати торговельні шляхи, створювати постійну загрозу для портової інфраструктури Миколаєва, Херсона та Очакова.

Реклама

Досвід острова Зміїний

За словами Андрія Риженка, успішна деокупація півострова має складатися з кількох послідовних етапів. Головне — не просто вибити ворога, а унеможливити його повернення на позиції.

«Після зачистки території важливо не дати росіянам повернутися: встановити власні засоби спостереження, мінні загородження та тримати косу під дистанційним вогневим контролем», — підкреслив капітан 1-го рангу запасу.

Військовий аналітик додав, що подібну військову логіку та тактичні кроки Україна вже успішно реалізувала під час звільнення острова Зміїний у Чорному морі.

Нагадаємо, у Мережі поширюється інформація про нібито відступ російських військ із Кінбурнської коси та початок наступальних дій Сил оборони України на цій ділянці фронту. Однак наразі ці повідомлення не мають офіційного підтвердження. Про це повідомляють аналітики DeepState. За наявними даними, російські підрозділи продовжують утримувати позиції на Кінбурнській косі. Ба більше, окупанти й надалі використовують цю територію для запуску безпілотників типу «Молнія» у напрямку Миколаєва та Херсона, а також застосовують засоби радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки. Водночас українські військові продовжують завдавати ударів по ворожих об’єктах і створювати максимальні перешкоди для діяльності окупантів у цьому районі.

Реклама

Новини партнерів