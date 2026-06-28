Андрей Фединчик прокомментировал помолвку экс-жены Наталки Денисенко с новым возлюбленным

Андрей Фединчик, Наталка Денисенко и Юрий Савранский

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Украинский актер Андрей Фединчик отреагировал на помолвку экс-жены Наталки Денисенко с избранником Юрием Савранским.

Артистка на днях объявила, что выходит замуж во второй раз. Возлюбленный Наталки Денисенко сделал ей предложение во время отдыха в Турции. Бывший муж актрисы Андрей Фединчик в разговоре с Сашей Гетманом прокомментировал ее помолвку. Артист резко отрезал, что его не касается жизнь экс-жены.

Андрей Фединчик заверил, что они с Наталкой Денисенко общаются только на темы, которые касаются их общего сына. Все остальное — его не касается. Поэтому ее помолвку он не обсуждал никоим образом.

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Наталка Денисенко выходит замуж во второй раз / © instagram.com/natalka_denisenko

«Мы не общаемся, кроме как о сыне. Я не слежу за ее жизнью, поэтому меня это не касается. Мы не обсуждаем это. Этот вопрос не затрагивался вообще», — заверил актер.

Отметим, Андрей Фединчик и Наталка Денисенко развелись в мае 2025 года после восьми лет брака. Причину они указали «непримиримые разногласия». Хотя говорят, что пара разорвала отношения из-за манекенщика Юрия Савранского. Сам Андрей Фединчик ранее говорил, что Наталка Денисенко закрутила новый роман во время их брака. Это он узнал в январе 2025 года.

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