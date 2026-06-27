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В Індії блогерка, яка регулярно демонструвала у соцмережах свої прикраси, готівку та розкішний спосіб життя, стала жертвою пограбування.

Про це пише Oddity Central.

Популярна індійська інфлюєнсерка Рачна Гурджар, яка здобула популярність завдяки відео на YouTube та інших платформах, де вона показувала свої гроші й коштовності, нещодавно пережила крадіжку зі зломом. Зловмисники проникли до її будинку та винесли дорогоцінні прикраси, готівку й інші речі.

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За словами жінки, пограбування сталося пізно вночі, коли вона разом із родиною спала у власному будинку в окрузі Шівпурі штату Мадх’я-Прадеш. Декілька невідомих чоловіків перерізали огорожу навколо території, потрапили на подвір’я та проникли всередину помешкання.

Зловмисники зачинили двері кімнати, де спала родина, фактично заблокувавши людей усередині. Рачна Гурджар розповіла, що вона та її чоловік зрозуміли, що сталося, близько четвертої ранку. Один із них прокинувся і помітив, що двері замкнені.

Подружжя намагалося самостійно відчинити їх, але це не вдалося. Через страх вони звернулися по допомогу до сусідів-родичів, які допомогли їм вибратися з кімнати.

Після цього Рачна та її чоловік побачили наслідки пограбування: місця зберігання речей були пошкоджені, а з дому зникли золоті та срібні прикраси, гроші й навіть коробка енергетичних напоїв.

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Поліція вже почала розслідування, однак особи підозрюваних поки що не встановлені.

«Вони зачинили нас у кімнаті, а потім скоїли крадіжку. Вони винесли золоті та срібні прикраси, готівку та коробку енергетичного напою на суму від 8 до 10 лакхів рупій ($8,000 – $10,500). Крім того, вони змінили кут нахилу камер відеоспостереження, ймовірно за допомогою латі (бамбукової палиці), щоб їхні обличчя не потрапили в кадр», — розповіла Гурджар.

Рачна Гурджар / © скриншот з відео

Під час розслідування правоохоронці звернули увагу і на активність інфлюєнсерки у соціальних мережах. Незадовго до пограбування вона публікувала відео з власного будинку, у яких демонструвала свої прикраси та пачки готівки майже 100 тисячам підписників.

Слідчі припускають, що саме відкритість блогерки в Інтернеті могла привернути увагу злочинців і зробити її будинок потенційною ціллю.

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Наразі поліція намагається встановити особи чоловіків у масках, яких зафіксували камери відеоспостереження. Тим часом історія Рачни Гурджар викликала активне обговорення в Мережі щодо небезпеки публічного демонстрування багатства, грошей та деталей особистого життя у соцмережах.

Нагадаємо, збірна Англії стала жертвою пограбування перед стартом на ЧС-2026 з футболу.

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