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Як приготувати пасту зі шпинатом у вершковому соусі
Страва виходить дуже смачною, але водночас її легко й швидко приготувати.
Це чудовий варіант для вечері, коли зовсім не хочеться довго стояти біля плити.
Інгредієнти
- паста (спагеті, фетучіні, пене)
- 250 г
- свіжий шпинат
- 200 г
- вершки 10%
- 200 мл
- часник
- 2 зубчики
- твердий сир
- 70 г
- вершкове масло
- 20 г
- мускатний горіх
- ¼ ч. л.
- мелений чорний перець
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- сіль
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У великій каструлі закип’ятіть воду, посоліть, відваріть макарони згідно з інструкцією та відцідіть на друшляк.
Твердий сир натріть на дрібній тертці.
Часник очистьте і дрібно наріжте.
Шпинат переберіть і видаліть грубі стебла. Листя ретельно промийте під проточною водою і відцідіть на друшляк, якщо листя велике — наріжте.
У сковороді розтопіть вершкове масло, додайте часник і обсмажте близько однієї хвилини, доки не з’явиться аромат.
Викладіть шпинат і готуйте, помішуючи, дві хвилини, поки листя не зменшиться в розмірі, потім влийте вершки, додайте мелений чорний перець, мускатний горіх, посоліть, доведіть до кипіння і тушкуйте на повільному вогні 1–2 хвилини, перекладіть пасту в сковороду, перемішайте і тушкуйте ще на повільному вогні 1–2 хвилини.
Розкладіть пасту по тарілках і рясно посипте сиром.
Поради:
Використовуйте вершки будь-якої жирності.