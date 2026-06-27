ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
18
Час на прочитання
1 хв

Як приготувати пасту зі шпинатом у вершковому соусі

Страва виходить дуже смачною, але водночас її легко й швидко приготувати.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
30 хвилин
Харчова цінність на 100 г
311 ккал
Коментарі
Паста зі шпинатом у вершковому соусі

Паста зі шпинатом у вершковому соусі / © Credits

Це чудовий варіант для вечері, коли зовсім не хочеться довго стояти біля плити.

Інгредієнти

паста (спагеті, фетучіні, пене)
250 г
свіжий шпинат
200 г
вершки 10%
200 мл
часник
2 зубчики
твердий сир
70 г
вершкове масло
20 г
мускатний горіх
¼ ч. л.
мелений чорний перець
сіль

  1. У великій каструлі закип’ятіть воду, посоліть, відваріть макарони згідно з інструкцією та відцідіть на друшляк.

  2. Твердий сир натріть на дрібній тертці.

  3. Часник очистьте і дрібно наріжте.

  4. Шпинат переберіть і видаліть грубі стебла. Листя ретельно промийте під проточною водою і відцідіть на друшляк, якщо листя велике — наріжте.

  5. У сковороді розтопіть вершкове масло, додайте часник і обсмажте близько однієї хвилини, доки не з’явиться аромат.

  6. Викладіть шпинат і готуйте, помішуючи, дві хвилини, поки листя не зменшиться в розмірі, потім влийте вершки, додайте мелений чорний перець, мускатний горіх, посоліть, доведіть до кипіння і тушкуйте на повільному вогні 1–2 хвилини, перекладіть пасту в сковороду, перемішайте і тушкуйте ще на повільному вогні 1–2 хвилини.

  7. Розкладіть пасту по тарілках і рясно посипте сиром.

Поради:

  • Використовуйте вершки будь-якої жирності.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
18
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie