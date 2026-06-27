Три знаки зодіаку, які сьогодні можуть почати життя з чистого аркуша

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Поклавши край таким справам, можна буде позбутися морального тягаря, який ускладнює наше життя, і почати його з чистого аркуша.

Сьогодні, 27 червня, позбутися тягаря минулого можуть представники всіх знаків Зодіаку, але троє з них зможуть почати життя з чистого аркуша.

Телець

Тельцям, які вже давно прагнуть серйозних змін у особистому житті, необхідно підготувати «майданчик» для побудови нових стосунків. Особливо це стосується людей, до яких представники цього знака, незважаючи на тривалу розлуку, досі відчувають серйозні почуття.

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Лев

Левам, які мріють спробувати себе в новій сфері професійної діяльності, зірки настійно радять вирішити всі питання та ймовірні непорозуміння, що виникли у них на попередньому місці роботи: небажано починати нове життя, несучи на собі тягар старих проблем.

Стрілець

Стрільцям давно час помиритися з близьким другом, з яким їх давно — або нещодавно — розділила прикра у всіх відношеннях сварка. З моральним тягарем на душі, який несе це непорозуміння, їм буде важко рухатися далі по життю — у всіх без винятку сферах життя.

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