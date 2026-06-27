Понад 1500 адаптивних тренувань і спільнота підтримки: як ПУМБ допомагає ветеранам повертатися до активного життя

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Адаптивний спорт сьогодні стає важливою частиною повернення до активного цивільного життя. Він допомагає не лише підтримувати фізичну форму, а й відновлювати впевненість у собі, знаходити нові захоплення та будувати коло підтримки серед людей зі схожим досвідом.

Від першого тренування до нових можливостей

[Над]звичайні — це проєкт, який стартував 8 жовтня 2025 року, покликаний допомагати ветеранам і ветеранкам відкрити нову сторінку життя через рух, спорт і нові можливості. Ініціатива реалізується в межах платформи «Жити назустріч» від ПУМБ у партнерстві з центром протезування та реабілітації U+ System.



За час існування програми учасники спробували себе в понад 30 видах спорту. Найбільший попит мають функціональні та силові тренування, які допомагають відновлювати фізичні можливості, зміцнювати витривалість і поступово повертатися до активного способу життя. Також ветерани й ветеранки обирають кардіотренування, стретчинг, теніс, фехтування, падл та інші види спорту, адаптовані до індивідуальних потреб і фізичних можливостей кожного учасника.

Спорт, який об'єднує

Одним із найважливіших результатів проєкту стали не лише сотні годин тренувань, а й сформована спільнота. Навколо адаптивного спорту об’єдналися ветерани та ветеранки, які підтримують одне одного, діляться досвідом, мотивують продовжувати заняття та разом відкривають нові можливості для розвитку після поранень.

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«На адаптивних тренуваннях збираються люди зі схожим досвідом. Тут можна поспілкуватися з іншими ветеранами, знайти підтримку, відчути себе частиною спільноти та разом розвиватися й відкривати нові можливості для себе», — ділиться своїми враженнями учасник програми, ветеран Вадим Шиньковий.

Програма розширюється

Наразі тренування проходять у Київській, Одеській, Львівській і Тернопільській областях. Проте записатися до програми можуть ветерани й ветеранки з будь-якого куточка України. Надалі проєкт планує розширювати географію тренувань відповідно до потреб учасників, щоб якомога більше захисників і захисниць мали доступ до адаптивного спорту та спільноти підтримки.

Долучитися до адаптивних тренувань можуть ветерани й ветеранки, заповнивши анкету та обравши зручний вид спорту, дату і час на платформі U+ System: https://uplus.center/adaptyvni-trenuvannya/



Підтримати розвиток проєкту може кожен охочий. Достатньо замовити футболку чи світшот із колекції [Над]звичайні від «Ми однієї крові», і кожна покупка перетворюється на нове адаптивне тренування для ветеранів і ветеранок: https://lifesavingmerch.com.ua/nadzvychajni



Довідка:

«Жити назустріч» – ініційована ПУМБ масштабна платформа інтеграції ветеранів та ветеранок у партнерстві з Veteran HUB, Superhumans, Invictus Games Ukraine і Uklon Інклюзивний. Її мета – допомагати тим, хто повертається з війни, якісно інтегруватися у фінансові процеси, трудові відносини, підприємництво та суспільство загалом. Ініціативи в межах платформи «Жити назустріч» сприяють створенню нових можливостей для ветеранів і ветеранок, а також мотивують бізнес, громади й усіх українців робити кроки назустріч одне одному. Дізнатися більше про платформу, реалізовані та заплановані активності й долучитися до ініціатив можна на сайті zhyty-nazustrich.com.ua.

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* Проєкт створений за ініціативи ПУМБ спільно з агенцією Adsapience.

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