Збірна Англії стала жертвою пограбування перед стартом на ЧС-2026 з футболу

Збірна Англії з футболу / © Associated Press

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Збірна Англії стала жертвою пограбування перед стартовим матчем на чемпіонаті світу-2026 з футболу.

Про це повідомляє британське видання Daily Mail.

Крадіжка трапилася під час перевезення тренувального спорядження з бази команди у Флориді до їхнього тренувального табору, який розташований у Канзасі.

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Унаслідок пограбування зникли бутси та спортивне взуття гравців, тренувальне екіпірування, обладнання тренерського штабу, м'ячі та ігрова форма.

Зазначається, що жертвами зловмисників стали зіркові футболісти збірної Англії — форвард Гаррі Кейн та півзахисник Джуд Беллінгем. Також було викрадено обладнання для аналізу, тактичні дошки та масажні столи.

За інформацією Sky Sports, поліція вже затримала двох осіб у межах розслідування щодо викрадення екіпірування "Трьох левів".

"Ми розслідуємо можливу крадіжку спорядження з командного автомобіля, який прибув до Канзас-Сіті, з якого зникли деякі речі. Двох осіб, які становлять інтерес для слідства, затримано для подальшого розслідування", — йдеться у заяві поліції.

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Також повідомляється, що більшість речей уже вдалося повернути, тож у збірній Англії сподіваються, що футболісти відчують мінімальні незручності після прибуття.

На ЧС-2026 англійці зіграють у групі L проти Хорватії, Гани та Панами. Перший матч на турнірі підопічні Томаса Тухеля проведуть у середу, 17 червня, проти Хорватії.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

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