ЧС-2026 з футболу: розклад матчів на 14 червня та прогнози букмекерів

Збірна Німеччини з футболу / © Associated Press

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У неділю, 14 червня, на чемпіонаті світу-2026 з футболу відбудеться четвертий ігровий день — уболівальники побачать п'ять матчів стартового туру.

Відкриє ігровий день поєдинок у групі С між збірними Бразилії та Марокко, який розпочнеться о 01:00 за київським часом.

До вашої уваги розклад усіх матчів Мундіалю на 14 червня, а також прогнози букмекерів на ці поєдинки.

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Розклад матчів ЧС-2026 на 14 червня і прогнози букмекерів

01:00 Бразилія — Марокко (група С)

Фаворитом матчу букмекери вважають збірну Бразилії. На перемогу підопічних Карло Анчелотті можна поставити з коефіцієнтом 1,74. Нічия — 3,72. Виграш африканської команди — 5,35.

04:00 Гаїті — Шотландія (група С)

У цьому поєдинку аналітики віддають перевагу шотландцям, на чию перемогу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,57. Нічия — 4,55. Виграш збірної Гаїті, форму якої ФІФА заборонила перед стартом турніру, оцінений коефіцієнтом 5,75.

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07:00 Австралія — Туреччина (група D)

Фаворитом матчу букмекери називають Туреччину, на тріумф якої коефіцієнт становить 1,72. Нічия — 3,82. Перемога австралійців — 5,35.

У цьому квартеті також виступають США і Парагвай. У стартовому турі американці розтрощили парагвайців з рахунком 4:1.

20:00 Німеччина — Кюрасао (група Е)

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Букмекери абсолютно переконані в перемозі німців над дебютантом Мундіалів і пропонують поставити на це з коефіцієнтом 1,05. Нічия — 16,00. Виграш Кюрасао стане божевільною сенсацією — 51,00.

У цьому квартеті також змагаються Кот-д'Івуар та Еквадор, які очну зустріч першого туру проведуть у понеділок, 15 червня, о 02:00 за київським часом.

23:00 Нідерланди — Японія (група F)

Фаворитом матчу є збірна Нідерландів — перемога "Помаранчевих" оцінена коефіцієнтом 2,05. Нічия — 3,66. Тріумф японців — 3,66.

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У цьому квартеті також боротимуться Швеція та Туніс, які зійдуться в очному поєдинку першого туру 15 червня, о 05:00 за київським часом.

Зазначимо, що саме до цієї групи могла потрапити збірна України, якби вийшла на ЧС-2026. Утім, "синьо-жовті" у півфіналі плейоф європейського відбору програли Швеції (1:3).

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

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До вашої уваги розклад і результати всіх матчів ЧС-2026 з футболу.

Також на нашому сайті можна переглянути турнірні таблиці в усіх групах ЧС-2026 з футболу.

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