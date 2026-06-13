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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
225
Час на прочитання
2 хв

Скандал з Ольгою Мартиновською: психологиня пояснила, про що свідчить жорстокість до тварин

У скандальній історії з Ольгою Мартиновською йдеться не лише про дитячий вчинок, а й про ставлення до нього зараз.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Коти

Коти / © unsplash.com

Жорстокість до тварин часто свідчить про брак емпатії. Про це сказала підліткова психологиня Любов Рудницька.

Психологиня порушила це питання, коментуючи в ефірі Київ24 скандал довкола висловлювань судді «МастерШефа» Ольги Мартиновської.

У скандальній історії з Ольгою Мартиновською йдеться не лише про дитячий вчинок, а й про ставлення до нього зараз. За словами психологині, емпатія — це здатність розуміти, що іншій людині чи тварині боляче.

Рудницька наголосила: далеко не всі в дитинстві кривдили тварин, і такі історії не варто виправдовувати.

Суддя кулінарного шоу «МастерШеф» Ольга Мартиновська опинилася в центрі скандалу після інтерв’ю телеведучій Маші Єфросиніній. Під час розмови, згадуючи дитинство, шеф-кухарка заявила, що нібито «кидала котів через дах» і «прив’язувала петарди до їхніх хвостів». Фрагмент швидко поширився соцмережами та викликав хвилю критики. Користувачів обурив не лише зміст висловлювань, а й те, що вони пролунали в жартівливій формі.

Після резонансу першою відреагувала Маша Єфросиніна. Вона пояснила, що скандальна фраза була «невдалою гіперболою», а не реальною історією з життя гості. Ведуча наголосила, що ні вона, ні Мартиновська не підтримують жорстокого поводження з тваринами, а також повідомила про видалення уривка з випуску.

Згодом із заявою виступила й сама кулінарка. Вона перепросила за свої слова та зазначила, що не мала наміру образити людей.

«Перепрошую за гіперболізацію цієї історії. Точно не хотіла зачепити ваші почуття. Не пропагую і не підтримую знущання чи насилля щодо тварин. Мають бути лише захист і любов. Такого більше не повториться», — зазначила вона.

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Дата публікації
Кількість переглядів
225
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