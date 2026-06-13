ЧМ-2026 по футболу: расписание матчей на 14 июня и прогнозы букмекеров

Сборная Германии по футболу / © Associated Press

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В воскресенье, 14 июня, на чемпионате мира-2026 по футболу состоится четвертый игровой день — болельщики увидят пять матчей стартового тура.

Откроет игровой день поединок в группе С между сборными Бразилии и Марокко, который начнется в 01:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию расписание всех матчей Мундиаля на 14 июня, а также прогнозы букмекеров на эти поединки.

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Расписание матчей ЧМ-2026 на 14 июня и прогнозы букмекеров

01:00 Бразилия — Марокко (группа С)

Фаворитом матча букмекеры считают сборную Бразилии. На победу подопечных Карло Анчелотти можно поставить с коэффициентом 1,74. Ничья — 3,72. Выигрыш африканской команды — 5,35.

04:00 Гаити — Шотландия (группа С)

В этом поединке аналитики отдают предпочтение шотландцам, на чью победу принимаются ставки с коэффициентом 1,57. Ничья — 4,55. Выигрыш сборной Гаити, форму которой ФИФА запретил перед стартом турнира, оценен коэффициентом 5,75.

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07:00 Австралия — Турция (группа D)

Фаворитом матча букмекеры называют Турцию, на триумф которой коэффициент составляет 1,72. Ничья — 3,82. Победа австралийцев — 5,35.

В этом квартете также выступают США и Парагвай. В стартовом туре американцы разбили парагвайцев со счетом 4:1.

20:00 Германия — Кюрасао (группа Е)

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Букмекеры абсолютно уверены в победе немцев над дебютантом Мундиалей и предлагают поставить на это с коэффициентом 1,05. Ничья — 16,00. Выигрыш Кюрасао станет безумной сенсацией — 51,00.

В этом квартете также соревнуются Кот-д'Ивуар и Эквадор, которые проведут очную встречу первого тура в понедельник, 15 июня, в 02:00 по киевскому времени.

23:00 Нидерланды — Япония (группа F)

Фаворитом матча является сборная Нидерландов — победа "Оранжевых" оценена коэффициентом 2,05. Ничья — 3,66. Триумф японцев — 3,66.

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В этом квартете также будут бороться Швеция и Тунис, которые сойдутся в очном поединке первого тура 15 июня, в 05:00 по киевскому времени.

Отметим, что именно в эту группу могла попасть сборная Украины, если бы вышла на ЧМ-2026. Впрочем, "сине-желтые" в полуфинале плей-офф европейского отбора проиграли Швеции (1:3).

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

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Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

Также на нашем сайте можно посмотреть турнирные таблицы во всех группах ЧМ-2026 по футболу.

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