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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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27
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Бразилія — Марокко: букмекери зробили прогноз на матч ЧС-2026

"Селесао" поміряються силами з півфіналістом минулого Мундіалю.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Збірна Бразилії

Збірна Бразилії / © Associated Press

У ніч проти неділі, 14 червня, збірна Бразилії зіграє з командою Марокко в матчі першого туру групи C чемпіонату світу-2026 з футболу.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "MetLife" у місті Іст-Резерфорд (штат Нью-Джерсі, США) у передмісті Нью-Йорка, який також прийматиме фінал нинішнього Мундіалю. Стартовий свисток пролунає о 01:00 за київським часом.

Крім бразильців та марокканців, у групі C також виступають збірні Шотландії та Гаїті.

Прогноз букмекерів на матч Бразилія — Марокко

Фаворитом матчу букмекери вважають збірну Бразилії. На перемогу підопічних Карло Анчелотті можна поставити з коефіцієнтом 1,63. Нічия — 4,00. Виграш африканської команди — 5,75.

Зазначимо, що збірна Марокко є півфіналістом минулого Мундіалю. "Селесао" ж на ЧС-2022 зупинилися у чвертьфіналі, поступившись Хорватії у серії пенальті.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

До вашої уваги розклад і результати всіх матчів ЧС-2026 з футболу.

Також на нашому сайті можна переглянути турнірні таблиці в усіх групах ЧС-2026 з футболу.

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Дата публікації
Кількість переглядів
27
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