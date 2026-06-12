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ТСН у соціальних мережах

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ЄС захлинається у повені незаконного тютюну — кожна 10-та сигарета нелегальна

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ЄС захлинається у повені незаконного тютюну — кожна 10-та сигарета нелегальна

© Associated Press

Як свідчить дослідження KPMG, у 2025 р. в Європейському Союзі зафіксовано різке зростання нелегального ринку сигарет – відразу на 7%, або на 3 млрд шт. – до рекордного рівня у 42 млрд. сигарет. 

Фактично, кожна десята сигарета, що продається в країнах Євросоюзу – нелегальна.

За підрахунками KPMG, через нелегальний ринок тютюну бюджети країн Євросоюзу у 2025 р. втратили близько 17 млрд євро. Порівняно до 2024 р. втрати зросли на 12%, або на 2 млрд євро.

Явним «анти-лідером» серед усіх країн Євросоюзу за обсягами нелегальних сигарет залишається Франція. Майже половина усіх нелегальних сигарет, які продають в ЄС, припадає саме на Францію (20,5 млрд. з 42 млрд. шт.).

На європейському континенті «конкуренцію» Франції за обсягами нелегальних сигарет можуть скласти лише Велика Британія (7,3 млрд нелегальних сигарет) і Україна (5,1 млрд), які не входять до Євросоюзу.

В інших країнах ЄС обсяги нелегальної торгівлі суттєво нижчі. Утім також у зоні ризику залишаються Бельгія і Нідерланди (по 2,1 млрд нелегальних сигарет на рік), Польща (2 млрд), Німеччина і Греція (по 1,9 млрд), Румунія (1,8 млрд), Іспанія (1,4 млрд), Італія (1,3 млрд) і Ірландія (1,1 млрд нелегальних сигарет у 2025 р.).

Франція також «лідирує» як країна, яка має найвищу частку нелегальної продукції на своєму тютюновому ринку – рекордні 41%. В Ірландії «в тіні» перебуває 35% ринку сигарет, в Бельгії – 25%, у Нідерландах – 22%, у Литві – 21%, у Латвії – 19%, у Фінляндії – 18%.

Дослідження фіксує, що зростання нелегального ринку тютюну прискорилося саме протягом двох останніх років – в 2024 і 2025 рр. Загалом за останні 5 років нелегальний ринок сигарет у ЄС зріс на 16,7% - з 36 млрд сигарет у 2021-2022 рр. до 42 млрд у 2025 р.

В основному зростання відбувається за рахунок частки саме підроблених сигарет (у 2025 р. вона складала 44% серед усього обсягу нелегальної продукції). Але також фіксується певне розширення контрабанди із деяких країн, які не входять в ЄС – передовсім, з Туреччини.

Ринок нелегальних сигарет в Євросоюзі зростає навіть незважаючи на те, що загальний рівень куріння падає. Так, за 2025 р. загальне споживання сигарет в Євросоюзі скоротилося на 4%, до 407 млрд сигарет на рік.

Нагадаємо, в Україні, за даними KantarУкраїна, частка нелегальної продукції на ринку сигарет оцінюється в  17,6%. Втрати державного бюджету України від нелегального ринку тютюну на цей рік оцінюються в 28,1 млрд. грн.

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Кількість переглядів
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