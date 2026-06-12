Вирішальні тижні: українські військові попереджають про загрозу втрати великого міста

Костянтинівка / © Associated Press

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Українські військові, які беруть участь у боях за Костянтинівку на Донеччині, попереджають про ризик втрати міста.

Про це hromadske із посиланням на військових.

За словами командирів, їхні підрозділи не встигають ліквідовувати всіх росіян, які просочуються в Костянтинівку, оскільки до зачистки міста залучали підрозділи, які його утримують. Вони додають, що лише зараз заходять додаткові штурмові підрозділи.

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«Доки не переріжемо цей маршрут, ситуація не зміниться», — каже один із військових.

Що може врятувати місто від падіння

На думку одного із командирів, важливим фактором стане правильний розподіл українських сил.

Офіцер наголосив, що підрозділи, які займаються обороною, не повинні ще й проводити ударно-пошукові дії, оскільки йде перевантаження завданнями.

«Якщо одні підрозділи проводитимуть ударно-пошукові дії, а інші триматимуть передній край, тоді, думаю, все буде нормально. Але якщо розпорошувати сили й змушувати одні й ті самі підрозділи виконувати все одночасно, це закінчиться тим, що противник просто просочуватиметься й накопичуватиме сили. По суті, так само було з Покровськом, Авдіївкою та іншими містами», — зазначає він.

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Також майбутнє міста залежатиме від того, які сили та засоби українське командування готове виділити для утримання оборони, каже командир.

© Deepstatemap

Чи виб’ють ЗСУ росіян у разі захоплення міста

Однак якщо Росія повністю захопить місто, то українські сили зможуть відрізати його й затримати ворога всередині міста. Він впевнений: «Ми здатні посадити їхнє угруповання на голодний пайок. У тих будинках, де вони сидять, уже майже нічого їсти. Піхоту я б у місто не заводив».

Командир вважає, що російські підрозділи можуть опинитися в пастці.

«У Костянтинівці є природна лінія оборони — яр, який фактично розділяє місто. За ним — відкриті поля й велика кількість інженерних загороджень. Якщо забезпечити ізоляцію Костянтинівки, російські підрозділи можуть опинитися в пастці. З міста можна зробити кілзону. Трагедії тут немає. Головне — берегти наших людей і завдавати противникові максимальних втрат», — зазначає він.

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Комбат Ярий із 28 ОМБр вважає, що ще можна врятувати місто. Водночас не всі вірять у це. Є військові, які вважають, що оборона міста добігає кінця.

«Враховуючи, як там активно розвиваються події, із часом проблем лише більшатиме. До кінця літа втратити Костянтинівку цілком реально. Противник тисне дуже сильно», — каже один із комбригів.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що РФ змінила ціль наступу на Донеччина, кинувши значні сили на захопленні Костянтинівки,

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