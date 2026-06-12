Решающие недели: украинские военные предупреждают об угрозе потери большого города

Константиновка / © Associated Press

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Украинские военные, которые участвуют в боях за Константиновку в Донецкой области, предупреждают о риске потери города.

Об этом передает hromadske со ссылкой на военных.

По словам командиров, их подразделения не успевают ликвидировать всех просачивающихся в Константиновку россиян, поскольку к зачистке города привлекали подразделения, которые его держат. Они добавляют, что только сейчас входят дополнительные штурмовые подразделения.

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«Пока не перережем этот маршрут, ситуация не изменится», — говорит один из военных.

Что может спасти город от падения

По мнению одного из командиров, важным фактором станет правильное распределение украинских сил.

Офицер подчеркнул, что подразделения, которые занимаются обороной, не должны еще и проводить ударно-поисковые действия, поскольку происходит перегрузка задачами.

«Если одни подразделения будут проводить ударно-розыскные действия, а другие будут держать передний край, тогда, думаю, все будет нормально. Но если распылять силы и заставлять одни и те же подразделения выполнять все одновременно, это закончится тем, что противник будет просто просачиваться и накапливать силы. По сути так же было с Покровском, Авдеевкой и другими городами», — отмечает он.

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Будущее города будет зависеть от того, какие силы и средства украинское командование готово выделить для удержания обороны, говорит командир.

© Deepstatemap

Выбьют ли ВСУ россиян в случае захвата города

Однако, если Россия полностью захватит город, то украинские силы смогут отрезать его и задержать врага внутри города. Офицер уверен: «Мы способны посадить их группировку на голодный паек. В тех домах, где они сидят, уже почти нечего есть. Пехоту я бы в город не заводил».

Командир считает, что российские подразделения могут оказаться в ловушке.

«В Константиновке есть естественная линия обороны — овраг, фактически разделяющий город. За ним — открытые поля и большое количество инженерных заграждений. Если обеспечить изоляцию Константиновки, российские подразделения могут оказаться в ловушке. Из города можно сделать килл-зону. Трагедии здесь нет. Главное — беречь наших людей и наносить противнику максимальные потери», — отмечает он.

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Комбат Ярый из 28-й ОМБр считает, что еще можно спасти город. В то же время не все верят в это. Есть военные, которые считают, что оборона города подходит к концу.

«Учитывая, как там активно развиваются события, со временем проблемы будут только увеличиваться. К концу лета потерять Константиновку вполне реально. Противник давит очень сильно», — говорит один из комбригов.

Напомним, ранее сообщали, что РФ изменила цель наступления на Донетчине, бросив значительные силы на захват Константиновки.

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