У Польщі спалахнув скандал через мем про Навроцького зі Шреком: що трапилося (фото)

Кароль Навроцький / © Associated Press

Реклама

У Польщі місцевий депутат від «Польської селянської партії» Войцех Слюсарчик потрапив у скандал через інтернет-мем. Посадовець поширив картинку із дружиною президента Мартою Навроцькою, яка водночас містила образливий натяк на самого главу держави Кароля Навроцького.

Про це повідомляє Gazeta Radomszczańska.

Скандал спалахнув навколо депутата Радомщанського повіту від Польської селянської партії Войцеха Слюсарчика. У серпні 2025 року, невдовзі після інавгурації новообраного президента, він опублікував у соцмережі штучно згенероване зображення першої леді Марти Навроцької в образі принцеси з написом «Перша леді Польщі». Політик додав до картинки власне запитання: «А де Шрек?».

Реклама

Наступного дня після публікації до прокуратури міста Радомсько надійшла заява від місцевого жителя Анджея Гавліковського. Заявник пояснив, що вважає таку поведінку неприпустимою, оскільки посадовці мають поводитися гідно та не насміхатися з опонентів. У результаті правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про публічну образу президента.

Допис Войцеха Слюсарчика / © Скріншот

У межах масштабного розслідування прокуратура звернулася до компанії Meta для отримання IP-адрес користувачів, які поширювали цей мем. Крім того, слідчі залучили лінгвістичного експерта, щоб офіційно з’ясувати, чи є слово «Шрек» образливим у цьому контексті. Послуги фахівця обійшлися у близько 5 тисяч злотих.

У травні 2026 року Слюсарчику оголосили офіційну підозру, проте у червні під час чергового допиту він своєї провини не визнав. Депутат назвав закиди правоохоронців абсурдними та порадив їм займатися важливішими справами. Захист політика також вважає розслідування безпідставним.

«Слідчі не врахували контекст публікації», — заявив адвокат депутата Міхал Спольніцький.

Реклама

Він додав, що зображення Марти Навроцької у вигляді принцеси раніше вже поширювали самі ж прихильники президента.

Мем про Марту Навроцьку / © соцмережі

Журналісти зазначають, що подібні порівняння з’являються у польській політиці не вперше. Зокрема, під час виборчої кампанії 2025 року колишня перша леді Йоланта Квасневська теж порівнювала Кароля Навроцького зі Шреком, а у 2010 році Дональд Туск використав таке ж порівняння щодо політика Гжегожа Схетини.

Нагадаємо, в американському штаті Огайо поліція заарештувала відомого політичного блогера за звинуваченням у телекомунікаційному переслідуванні сенатора на прізвисько «Маленький Муссоліні».

Новини партнерів