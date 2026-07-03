В Польше разразился скандал из-за мема о Навроцком со Шреком: что случилось (фото)

Кароль Навроцкий / © Associated Press

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В Польше местный депутат от Польской крестьянской партии Войцех Слесарчик попал в скандал из-за интернет-мема. Чиновник распространил картинку с супругой президента Мартой Навроцкой, которая одновременно содержала оскорбительный намек на самого главу государства Кароля Навроцкого.

Об этом сообщает Gazeta Radomszczańska.

Скандал вспыхнул вокруг депутата Радомщанского уезда от Польской крестьянской партии Войцеха Слесарчика. В августе 2025 г., вскоре после инаугурации новоизбранного президента, он опубликовал в соцсети искусственно сгенерированное изображение первой леди Марты Навроцкой в образе принцессы с надписью «Первая леди Польши». Политик добавил к картинке свой вопрос: «А где Шрек?».

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На следующий день после публикации в прокуратуру Радомско поступило заявление от местного жителя Анджея Гавликовского. Заявитель объяснил, что считает такое поведение недопустимым, поскольку должностные лица должны вести себя достойно и не насмехаться над оппонентами. В результате правоохранители открыли уголовное производство по статье о публичном оскорблении президента.

Сообщение Войцеха Слесарчика / © Скриншот

В рамках масштабного расследования прокуратура обратилась в компанию Meta для получения IP-адресов пользователей, распространявших этот мем. Кроме того, следователи привлекли лингвистического эксперта, чтобы официально выяснить, слово «Шрек» оскорбительно в этом контексте. Услуги специалиста обошлись около 5 тысяч злотых.

В мае 2026 года Слесарчик объявил официальное подозрение, однако в июне во время очередного допроса он своей вины не признал. Депутат назвал упреки правоохранителей абсурдными и посоветовал им заниматься более важными делами. Защита политика также считает расследование безосновательным.

«Следователи не учли контекст публикации», — заявил адвокат депутата Михал Спольницкий.

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Он добавил, что изображение Марты Навроцкой в виде принцессы ранее уже распространялись сами же сторонниками президента.

Мем о Марте Навроцкой / © соцмережі

Журналисты отмечают, что подобные сравнения появляются в польской политике не в первый раз. В частности, во время избирательной кампании 2025 бывшая первая леди Йоланта Квасневская тоже сравнивала Кароля Навроцкого со Шреком, а в 2010 году Дональд Туск использовал такое же сравнение относительно политика Гжегожа Схетины.

Напомним, в американском штате Огайо полиция арестовала известного политического блоггера по обвинению в телекоммуникационном преследовании сенатора по прозвищу «Маленький Муссолини».

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