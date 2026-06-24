Громкий скандал между Польшей и Украиной: почему Навроцкий отобрал у Зеленского орден и как можно разрешить конфликт

Между Польшей и Украиной разразился скандал / © ТСН

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Премьер-министр Украины возглавит нашу делегацию на Международной конференции по восстановлению в Гданьске. Мероприятие состоится в конце недели — на фоне резкого обострения отношений между Варшавой и Киевом. Президент Польши лишил своего украинского коллегу ордена «Белого орла» — якобы из-за того, что Владимир Зеленский присвоил почетное наименование «имени Героев УПА» одному из подразделений Сил специальных операций ВСУ.

Это вызвало протест Варшавы, которая подчеркивает исторические разногласия. На фоне скандала от высшей польской государственной награды отказались трое президентов Украины, действующие и бывшие министры, дипломаты и послы. Киев усматривает в этом споре не исторические, а политические мотивы.

О каких путях урегулирования конфликта сейчас говорят и какая судьба ждет скандальный орден — подробнее рассказывает корреспондент ТСН Екатерина Федорченко.

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Как Зеленскому вручили орден «Белого орла» и почему сейчас разразился скандал

Ему трудно сдержать слезы волнения, — говорит президент Польши всего три года назад, вручая своему украинскому коллеге высшую государственную награду своей страны.

«Глядя на Вашу службу на благо своей страны, трудно сдержать слезы волнения», — сказал тогдашний президент Польши Анджей Дуда.

Восхищение заканчивается как раз вовремя — чуть больше чем за год до парламентских выборов в Польше. Как только Владимир Зеленский присваивает почетное название «имени Героев УПА» одному из подразделений Сил специальных операций ВСУ — Варшава выражает протест.

К Украинской повстанческой армии в Польше относятся крайне негативно и обвиняют её в массовых убийствах этнических поляков на Волыни в 1943–1945 годах. Участие отдельных подразделений в тех событиях в Украине признают. Впрочем, в разговорах об УПА больше акцентируют внимание на её борьбе с коммунистическим и нацистским режимами.

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Исторические вопросы — уже не в первый раз вызывают споры между Варшавой и Киевом. Хотя еще в прошлом году оба государства шли навстречу друг другу. И впервые за много лет разрешили проводить эксгумации погибших в войнах XX века поляков и украинцев на своих территориях.

Решение Кароля Навроцкого и политические мотивы Варшавы

Когда в Польше разразилось возмущение в связи с решением Киева назвать подразделение в честь УПА, президент страны взял двухнедельную паузу. В течение этого времени политики из обеих стран надеялись договориться, в Польшу для урегулирования ситуации даже приезжали глава Офиса президента Кирилл Буданов и его заместитель Сергей Кислица. Впрочем, вместо того, чтобы погасить пламя, Кароль Навроцкий его разжег.

«Учитывая согласие президента Владимира Зеленского на присвоение одному из подразделений Вооруженных сил Украины названия „Героев УПА“ и после консультаций с Капитулом, я решил лишить президента Украины ордена „Белого орла“, — заявил Навроцкий.

Навроцкий — который выиграл президентские выборы в прошлом году — является беспартийным политиком лишь формально. Ведь на протяжении своей предвыборной кампании и во время президентства он пользуется значительной поддержкой партии «Право и справедливость» — правой силы, которая годами управляла Польшей. Уже этой осенью «ПиС» вступит в противостояние с проевропейской демократической коалицией премьера Туска — «Гражданской коалицией».

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До сих пор Навроцкому удавалось блокировать инициативы Туска президентским вето, поддерживая политику союзников из партии «Право и справедливость». Впрочем, по мере приближения выборов ставки растут — поэтому украинский вопрос вновь выходит на повестку дня Польши.

С начала полномасштабного вторжения в Польше сформировалась вторая по численности община украинских беженцев — более 900 тысяч человек. За годы войны отношение поляков к украинским беженцам существенно ухудшилось. Впрочем, среди избирателей премьера Туска — сторонников левых сил и жителей крупных городов — украинцев поддерживают значительно активнее, чем среди избирателей «Права и справедливости» — сторонников правых движений и жителей небольших городов и поселков. Следовательно, желание Навроцкого пойти на поводу у своей партии означает негативную позицию в отношении Украины.

«Орден возвращен через „Новую почту“: ответ Зеленского и реакция канцелярии»

В ответ на лишение ордена президент Зеленский отправляет его обратно в Польшу «Новой почтой» и публикует подробное объяснение — мол, этот орден требует не только заслуг, но и уважения к ценностям, составляющим фундамент нашего общества.

«Если считается, что этот особый символ может оставаться у Екатерины II, Бенито Муссолини и Герхарда Шредера, то мы в Украине не будем с этим спорить», — подчеркнул Владимир Зеленский.

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Вслед за Зеленским от высшей государственной награды Польши отказались трое президентов Украины, действующие и бывшие министры, дипломаты и послы. В Варшаве, между тем, такой способ возврата ордена расценили как ещё одно оскорбление. По крайней мере, так высказалась министр Канцелярии президента Польши Агнешка Енджак.

«Президент Зеленский, который сейчас подчеркивает, что Муссолини, Екатерина II и Шредер не были лишены этого ордена, не высказывал возражений по поводу того, что они его имели, когда три года назад сам получил эту награду. Более того, к оскорблению, связанному с присвоением украинскому воинскому подразделению названия в честь „героев УПА“, он добавляет ещё одну — возвращая награду курьерской службой», — сказала Агнешка Енджак, министр Канцелярии президента Польши.

Конференция в Гданьске и изменение состава украинской делегации

На фоне скандала с орденом под вопросом оказался состав украинской делегации на Конференции по восстановлению Украины в Гданьске. Такие мероприятия с начала полномасштабной войны проходят регулярно и приносят пользу не только украинцам. Польские компании, например, рассчитывают вместе с западными партнерами стать подрядчиками в сферах логистики, критической инфраструктуры, транспорта и энергетики.

Конференцию в Гданьске активно организовывал премьер-министр Польши Дональд Туск. Владимир Зеленский в интервью ведущей ТСН Алле Мазур заявил, что Навроцкий пытался сорвать мероприятие, поскольку обиделся из-за участия в нем польского премьера. Чтобы деэскалировать ситуацию, Киев предложил президенту Польши встретиться и совместно провести конференцию по восстановлению Украины. Но Навроцкий вместо этого решил и дальше обострять конфликт.

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«Я предложил президенту Польши встретиться. Я сказал: давайте проведем конференцию. Президент Польши делает следующий шаг — заявляет, что Украине не место в Европе, потому что это плохо для польских фермеров. Зачем он это говорит — чтобы потом давить на Туска, блокировать кластер. Это взаимосвязанные вещи», — пояснил Зеленский.

В итоге Киев объявляет о своём решении: на Конференцию по восстановлению едет не президент, а делегация во главе с премьер-министром, в состав которой входят члены правительства, парламентарии, представители общественности, бизнеса и руководители государственных компаний.

Конференция начнётся уже в четверг. Киев ожидает заключения ряда важных соглашений с партнёрами, в частности в энергетической сфере. Премьер-министр рассчитывает на «конкретные договоренности, которые укрепят обороноспособность и устойчивость Украины, а также расширят экономическое сотрудничество с партнерами».

Между тем орден «Белого орла», возвращённый Навроцкому, будет передан на хранение в польский депозит Бюро орденов и званий. Передавать кому-либо еще именно эту конкретную награду, по имеющимся данным, не планируется.

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▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: США ТРЕБУЮТ ПЕРЕМИРИЯ! Скандал в полку «СКАЛА»! Возвращение ордена ПОЛЬШЕ | ТСН 20:00 23 июня

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