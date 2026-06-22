"Не принимаем флаг Бандеры": Навроцкий резко обратился к Зеленскому на фоне скандала

Зеленский и Навроцкий / © Associated Press

Реклама

Президент Польши Кароль Навроцкий обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому после его крайнего заявления о политической борьбе в стране. Глава Польши отверг обвинения главы Украины и отметил, что в ситуации с УПА поляки «не принимают красно-черный флаг Бандеры».

Об этом сообщает польское издание Polsat News.

Навроцкий опроверг заявление Зеленского, что лишение его ордена Белого Орла — это внутриполитические распри в Польше. Тут он вспомнил Бандеру и сказал, что поляки «понимают, какие преступления совершили украинские националисты».

Реклама

«Разногласия не касаются внутренней политики Польши. Все патриоты понимают преступления, совершенные украинскими националистами на польской земле. Какие же это были драматические моменты. Спор касается восприятия исторических вопросов и того факта, что в Польше мы не принимаем красно-черный флаг Бандеры», — прокомментировал он.

Президент Польши обратился к Зеленскому и сказал, что он «ошибается».

«Владимир, уважаемый господин Президент, спор вообще не касается внутренних дел Польши. Их не существует, потому что все поляки знают и понимают, сколько вреда украинские националисты нанесли полякам и польским детям. Президент Зеленский ошибается, спасибо», — добавил он.

Зеленский отреагировал на лишение его ордена Белого Орла Навроцким

Комментируя решение Навроцкого лишить его ордена Белого Орла, Зеленский в интервью телеведущей ТСН Алле Мазур подчеркнул, что последние действия Польши — «это политическая борьба, которая может плохо закончиться». Он считает, что Навроцкий борется за премьерское кресло своей партии с премьером Туском и такими действиями пытается объединить народ.

Реклама

Зеленский объяснил свое решение, вызвавшее дипломатический скандал, присвоить почетное наименование «имени Героев УПА» подразделению ССО ВСУ. По его словам, это была инициатива самих бойцов.

Новости партнеров