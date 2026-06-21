Володимы Зеленский и Кароль Навроцкий / © Associated Press

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Исторические споры вокруг деятельности Украинской повстанческой армии (УПА) во время Второй мировой войны спровоцировали серьезнейший дипломатический раскол между Киевом и Варшавой с начала полномасштабного вторжения. Аналитики предупреждают: эта вражда наиболее разрушительна для обоих государств и играет исключительно на руку Кремлю.

Об этом говорится в крупном аналитическом материале авторитетного американского издания The New York Times.

Скандал с наградами

Новый виток напряженности спровоцировал указ Президента Украины Владимира Зеленского от 26 мая 2026 об увековечении украинских националистических бойцов. В ответ президент Польши Кароль Навроцкий заявил о намерении лишить Зеленского высшей польской награды — Ордена Белого Орла, полученного в 2023 году.

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Украинский лидер отреагировал резко, заявил, что вернет орден первым, и добавил, что Варшава почему-то не отбирала аналогичные награды у Бенито Муссолини или куратора российских интересов Герхарда Шредера. В знак солидарности с президентом свои польские госнаграды демонстративно вернули глава ОП Кирилл Буданов, министр иностранных дел Андрей Сибиха, а впоследствии и три бывших президента Украины — Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.

«Москва уже открывает шампанское»

Вопрос УПА остается самым большим историческим яблоком раздора между соседними странами. Для поляков УПА является синонимом Волынской трагедии 1943, которую польский парламент признал геноцидом. Для украинцев — это символ вооруженного сопротивления советской оккупации, а современная война против РФ воспринимается как прямое продолжение этой борьбы.

«Обе стороны проявляют безрассудство в исторических вопросах… Они погружаются в историю ради временных внутриполитических выгод, в то время как конечным бенефициаром является Россия. Обе стороны стратегически стреляют себе в ногу, а выигрывает Москва. Россия сейчас открывает шампанское», — прокомментировала ситуацию доцент политологии Варшавского университета Александр Иванюк.

Аналитики подчеркивают, что разрыв угрожает логистике НАТО, ведь большинство западного оружия и боеприпасов поставляется в Украину именно через польскую территорию.

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Туск пытается быть «единственным взрослым в комнате»

На фоне радикальных заявлений польских правых популистов (вроде Славомира Ментцена, который потребовал от Украины вернуть не только ордена, но и «деньги и оружие»), премьер-министр Польши Дональд Туск пытается снизить градус эмоций.

«Конфликт между Польшей и Украиной радует Путина и шокирует наших союзников. Задача президентов Зеленского и Навроцкого — успокоить эмоции, а не раздувать напряженность. Линия фронта совсем в другом месте», — подчеркнул Туск.

Эксперты резюмируют: указ Зеленского не преследовал цель антипольского контекста, а был направлен против РФ для поднятия боевого духа внутри страны. Однако каждая попытка Украины героизировать борцов за суверенитет автоматически триггерит польское общество, где на пятый год войны отношение к украинцам заметно ухудшилось.

Что предшествовало

Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий объявил, что решил лишить президента Украины ордена Белого орла из-за указа Владимира Зеленского о наименовании подразделения Вооруженных сил в честь «героев УПА».

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В ответ Зеленский отправил в Польшу Орден Белого Орла «Новой почтой».

Также вечером 20 июня президенты Украины Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко прибегли к беспрецедентному дипломатическому демаршу, официально заявив о возвращении Польши своих орденов Белого Орла.

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