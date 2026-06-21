Шоколад, который тает мгновенно: история самого тонкого десерта в мире — фото

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Corteccia – это уникальный десерт, созданный японским кондитером Маттео Санклик, который представляет собой свернутый в рулет сверхтонкий шоколадный лист толщиной всего 0,03 миллиметра.

Об этом пишет Oddity Central.

В Токио, в торговом центре Azabudai Hills Garden Plaza, в феврале в 2024 году открылась компания MATTE Bottega del Cioccolato, быстро привлекшая внимание мировой публики благодаря созданию самого тонкого шоколада в мире.

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Ее самый известный десерт под названием Corteccia (с итальянского – «кора дерева») уже называют настоящим инженерным достижением, ведь изготовить шоколад такой толщины – сложнейшая технологическая задача.

Идея десерта была вдохновлена классическими итальянскими многослойными шоколадными изделиями. Corteccia состоит из одного очень тонкого слоя шоколада, который прессуется и раскатывается с помощью специально разработанного оборудования. Этот уникальный станок создавали около 1,5 лет в сотрудничестве с инженером-механиком. Хотя подобные технологии существуют в разных странах, ни одна из них, как утверждается, не способна достичь столь минимальной толщины шоколадного слоя.

Самый тонкий в мире шоколад

По замыслу основателя MATTE, кондитера Маттео Санклика, целью было создать десерт с уникальной текстурой, максимально быстро тающий во рту. Считается, что самый лучший шоколад — тот, который начинает таять почти мгновенно, и именно это чувство пытались воспроизвести в Corteccia.

Свертывая сверхтонкий 0,03-миллиметровый шоколадный лист в форму, напоминающую цилиндрическую веточку с текстурой коры дерева, мастера MATTE создали десерт, который, по описанию, буквально растворяется после контакта с языком, открывая новые вкусовые ощущения.

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Несмотря на многочисленные попытки воспроизвести Corteccia после ее популярности в соцсетях, пока это не удалось другим производителям. Причина – уникальная технология и специальная машина для прессования шоколада, которая существует только в токийской мастерской.

Напомним, назван полезный шоколад для сердца и мозга.

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