Паника в Крыму: сотни машин штурмуют Керченский мост из-за масштабных пожаров

Крымский мост сковали многокилометровые пробки

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После атаки дронов в Керчи горит нефтебаза у моста, движение по которому было перекрыто на несколько часов. Сейчас его снова открыли, но из Крыма хотят уехать более 700 автомобилей.

О том, что в сторону России стоит более 700 автомобилей официально сообщают в паблике «Крымский мост», посвященном ситуации на так называемом Крымском мосту. Также сообщается, что вблизи Керчи горят три парома.

В паблике сообщают, что «со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет». Но в очереди на ручной осмотр со стороны Керчи находится 710 транспортных средств. Время ожидания — около двух часов».

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В чате, где удаляют неудобные комментарии о наличии бензина и ситуации на оккупированном полуострове, остались сообщения о том, что уехать из Крыма нелегко — в очереди придется стоять несколько часов.

Украина уже перекрыла альтернативный путь к «сухопутному мосту» в Крым и начала нарушать энергоснабжение на полуострове.

Украинская атака на паром в Краснодарском крае привела к временному закрытию паромной переправы между Россией и Крымом, которая использовалась для доставки продуктов первой необходимости, топлива и военных грузов на полуостров. Одновременно с этим на полуострове начались перебои с энергоснабжением.

Ресурс Exilenova+ показывает панораму пожара в Керченском проливе и отмечает, что горят автомобильные паромы.

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Официально сообщается, что был атакован паром «Панагия» на Керченской переправе в Темрюкском районе Краснодарского края, а также нефтяной терминал в поселке Чушка. Также в оккупированном Крыму горит нефтебаза в Керчи.

Кроме того, в Крыму ночью, судя по сообщениям об отключении электроэнергии, были совершены атаки на объекты энергосистемы. Однако на данный момент непонятно, на какие именно объекты были совершены атаки.

После нападения власти Краснодарского края сообщили о временном запрете на перевозку через Керченскую переправу, начиная с сегодняшнего дня.

«Поскольку большегрузному транспорту запрещено проезжать по Крымскому мосту, водителям следует выбирать альтернативный сухопутный маршрут — трассу Р-280 через Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Мелитополь и Симферополь», — говорится в сообщении оперативного штаба Краснодарского края.

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Керченская переправа прекратила работу

Прекращение работы Керченской паромной переправы еще больше усложняет поставки топлива и товаров первой необходимости в Крым. Паромная переправа использовалась для доставки с территории России грузовиков, «осуществляющих перевозку грузов военного назначения, скоропортящихся продуктов, социально значимых продовольственных товаров первой необходимости и непродовольственных товаров первой необходимости». Также между Россией и полуостровом через переправу курсировал железнодорожный паром с цистернами топлива, который уже подвергся нападению.

А альтернативный сухопутный маршрут в Крым, предлагаемый водителям грузовиков, раньше был фактически перерезан. С начала мая до конца прошлой недели было атаковано по меньшей мере 415 грузовиков и повреждено по меньшей мере шесть мостов в Крыму. Проезд грузовиков по Крымскому мосту российские власти запретили после взрыва грузовика, разрушившего два пролета сооружения, в октябре 2022 года. Позже через мост запретили проезд электромобилей и гибридных автомобилей.

«Русские военные уже эвакуируют свои семьи…»

Как отметила журналистка ТСН Юлия Кириенко в Telegram, откровенно о Крыме ее сегодня сказала местная жительница. «Ситуация такова, что российские военные уже эвакуируют свои семьи. По крайней мере, об этом говорят тамошние жители. Представители полуострова, которые начали сотрудничать с рус. властью еще в 2014-м, уже присматривается к квартирам в Краснодарском крае. Что главное, если (нет не если, а КОГДА) Силы Обороны зайдут в Крым они очень удивятся СКОЛЬКО людей будет приветствовать возвращение Украины!», — написала журналистка.

Оккупанты меняют логистику из-за значительных потерь

оккупанты меняют логистику из-за значительных потерь. Об этом рассказал спикер Сил обороны юга Владислав Волошин, передает Telegram-канал «Голос Крыма». По словам Волошина, захватчики вынуждены существенно перестраивать свои логистические маршруты, в частности по перевозке горюче-смазочных материалов, и привлекать новые виды транспорта.

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«Они сейчас рассматривают относительно применения, например, даже морских минитанкеров или наливных рейдовых шаланд, которые могут перевозить горючее. Они переместили полевые склады боеприпасов на расстояние более 150-180 километров, даже более сотни, чтобы размещать эти полевые склады. Водителям запрещено одевать и сопровождающий персонал одевать военную форму. Они сейчас запретили перевозку личного состава разными тентованными грузовиками в колоннах. Сейчас они перевозят максимум микроавтобусами или легковым транспортом», — отметил Волошин.

Напомним, Силы беспилотных систем, систематически атакующих Крым и другие части РФ, заинтриговали заявлением об ударах у Крымского моста, а именно попаданием по нефтебазе Керченского порта. Они предупредили оккупационную «власть», что «видели вблизи и с разных ракурсов» Крымский мост.

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