Блокада Крыма: в ВСУ сделали важное заявление об отступлении российской армии

Крым

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Российские войска могут начать отступать самовольно из временно оккупированного ими Крыма. Ведь нарушение логистики и снабжения может создать для армии РФ критические проблемы.

Такое мнение высказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в интервью «Украинскому радио».

По его словам, потенциальная блокада оккупационной группировки будет иметь не только военное, но и серьезное психологическое значение для российских военных.

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Логистические проблемы могут ударить по всей группировке РФ

Тимочко подчеркнул, что речь идет не только об осложнениях сообщения с Крымом, но и об общей способности российских сил вести боевые действия на материковой части Украины.

«Это не только логистическая блокада Крыма, но и способность россиян воевать на материковой части Украины», — отметил он.

По словам Тимочка, Россия уделяет особое внимание Крыму и Азовскому морю, которые Кремль пытался представить как собственное стратегическое пространство после оккупации украинских территорий.

В то же время, любые проблемы с поставкой топлива, боеприпасов и других ресурсов создают дополнительные трудности не только для военных подразделений, но и для российской нефтеперерабатывающей отрасли и логистики в целом.

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Войска РФ могут потерять мотивацию выполнять приказы

По мнению Тимочка, самой большой угрозой для российской группировки может стать именно дефицит ресурсов.

«Отрезание логистики и поставок — от горючего, боекомплекта до банальных продуктов питания для российской армии — значит поставить ее в очень сложное положение», — пояснил он.

Он отметил, что без должного обеспечения удерживать позиции на юге Украины станет все сложнее.

«Если ресурс будет не просто минимальным, а отсутствовать, это будет означать, что, скорее всего, российские войска начнут отступать самовольно», — считает Тимочко.

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По его оценке, первыми могут пытаться покинуть опасные районы представители силовых структур РФ и командироваемые из России чиновники, а впоследствии такая тенденция может распространиться и на боевые подразделения.

Путин боится потерять контроль над войсками

Глава Совета резервистов обратил внимание, что в случае реальной блокады возникнет еще одна проблема для Кремля — снижение влияния командования на личный состав.

По его словам, даже если российское руководство потребует удерживать позиции «до последнего», выполнить такой приказ без горючего, боеприпасов и продовольствия практически невозможно.

«Это приведет к неисполнению приказа Путина. И за это этим русским войскам ничего не будет. Страх перед Путиным, перед своим командованием может быть нивелирован», — заявил Тимочко.

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Именно поэтому, убежден он, российская сторона постарается любыми способами поддерживать жизнеспособность своей группировки на оккупированных южанах Украины и в Крыму.

Россия пытается защищать свою логистику

По сопровождению топливных колонн мобильными группами с пулеметами для борьбы с дронами, Тимочко отметил, что потери российской техники остаются значительными.

Он напомнил, что только за сутки, по данным Генерального штаба ВСУ, российская армия потеряла сотни единиц автомобильной техники и десятки артиллерийских систем.

По его мнению, РФ вынуждена все более активно перебрасывать транспорт из глубины своей территории для компенсации потерь, однако это не решает системных проблем логистики.

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Тимочко также обратил внимание на развитие украинских дальнобойных беспилотников, способных наносить удары на значительном расстоянии от линии фронта.

В то же время, он предостерег от чрезмерного оптимизма относительно быстрого истощения ресурсов России.

«У России есть ресурс, который она будет тянуть. Но важно, что она не может его наращивать на оккупированных территориях. Она сейчас вынуждена быть в таком формате: чем быстрее бежать, чтобы дольше стоять на месте», — подытожил эксперт.

Напомним, что в настоящее время машины штурмуют Керченский мост из-за масштабных пожаров. О том, что в сторону России стоит более 700 автомобилей, сообщают местные СМИ.

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