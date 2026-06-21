Зеленский заявил об изменении позиции США относительно производства Украиной ПВО Patriot: что сказал Трамп

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Администрация президента США впервые дала положительный сигнал о запросе Украины на получение лицензий для совместного производства современных систем противовоздушной обороны и ракет к ним. Ранее официальный Вашингтон избегал конкретики по этому вопросу.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью телеведущей ТСН Алле Мазур, делясь итогами переговоров на полях саммита «Большой семерки» (G7) во Франции.

По словам украинского лидера, прорыв удалось достичь во время двусторонних переговоров с Президентом США Дональдом Трампом и государственным секретарем Марко Рубио. Американская сторона заверила, что решит этот вопрос для Киева.

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«На этот раз, кстати, это стало достаточно публичным, поэтому секретов здесь нет, что американская команда впервые положительно отреагировала на лицензии. Впервые, потому что это всегда было: „ну не знаем“, „ну может быть, мы посмотрим“», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Украине нужно личное «ок» от Трампа

Глава государства пояснил, что потребность в расширении производства критическая, поскольку мощности в самих США пока ограничены и составляют не более 700 ракет в год. Ранее Вашингтон уже передал соответствующие лицензии развернувшей собственное производство Германии, и Украина уже подписала с Берлином большой контракт на поставку 600 ракет.

Следующим шагом должен стать запуск линий в Украине, которая имеет для этого весь необходимый потенциал.

«Все соглашаются, что кроме немцев в Европе у нас есть все технические возможности, чтобы начать производство ракет для систем „Петриот“. Для этого мне требуются лицензии от США. Нужно сейчас „ок“ лично от Трампа — все остальные соглашаются», — резюмировал президент Украины.

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Напомним, развертывание лицензионного производства американского вооружения непосредственно на украинской территории является частью стратегии Киева по обеспечению долгосрочной безопасности государства и уменьшению зависимости от прямых поставок союзников.

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