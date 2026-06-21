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- Украина
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В оккупированном Крыму вводится комендантский час и другие ограничения
На территории оккупированного Крыма фактически вводится жесткий «комендантский час», сопровождающийся полной остановкой паромного сообщения с Россией и жесткими ограничениями на продажу топлива.
Оккупационные власти Крыма фактически вводят «комендантский час» и закрывают паромное сообщение с Россией.
Об этом сообщили оккупационный «мэр» Севастополя Михаил Развожаев и гауляйтер Крыма Сергей Аксенов.
В целях экономии топливо в Крыму не будет продаваться 22 и 23 июня. Заправка будет производиться только для «транспорта специальных служб, обеспечивающих жизнедеятельность город», то есть для коллаборантов и оккупантов.
Кроме того, в вводится ряд других ограничений:
общественный транспорт меняет режим работы (с 05:30 до 21:00),
паромы курсировать не будут («только пассажирские катера»),
торговые центры, супермаркеты и гипермаркеты будут работать с 07:00 до 20:00,
уличное освещение включаться не будет.
Ранее сообщалось, что в оккупированном Крыму ввели графики отключения света.
Также мы писали, что комбинированная атака на нефтебазы, энергосистему и паромы в Керченском проливе спровоцировала панику среди оккупантов, заставив семьи российских военных срочно бежать с полуострова.