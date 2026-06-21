В оккупированном Крыму вводится комендантский час и другие ограничения

Очереди на АЗС в оккупированном Крыму / © Associated Press

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Оккупационные власти Крыма фактически вводят «комендантский час» и закрывают паромное сообщение с Россией.

Об этом сообщили оккупационный «мэр» Севастополя Михаил Развожаев и гауляйтер Крыма Сергей Аксенов.

В целях экономии топливо в Крыму не будет продаваться 22 и 23 июня. Заправка будет производиться только для «транспорта специальных служб, обеспечивающих жизнедеятельность город», то есть для коллаборантов и оккупантов.

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Кроме того, в вводится ряд других ограничений:

общественный транспорт меняет режим работы (с 05:30 до 21:00),

паромы курсировать не будут («только пассажирские катера»),

торговые центры, супермаркеты и гипермаркеты будут работать с 07:00 до 20:00,

уличное освещение включаться не будет.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Крыму ввели графики отключения света.

Также мы писали, что комбинированная атака на нефтебазы, энергосистему и паромы в Керченском проливе спровоцировала панику среди оккупантов, заставив семьи российских военных срочно бежать с полуострова.

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