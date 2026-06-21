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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Крым — под мощной атакой, раздаются взрывы: полуостров остался без света и топлива

Оккупационная «власть» сообщает о полной остановке продажи горючего на АЗС

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Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Крым

Крым

С утра 21 июня в Крыму раздаются мощные взрывы, а в разных регионах отсутствует свет. Кроме того, оккупационная «власть» полностью остановила продажу горючего.

Об этом сообщают крымские паблики.

«В Джанкое 10 минут назад раздался взрыв в районе военного городка. Над городом летают БПЛА с Х-образным крылом», — говорится в сообщении.

Также мощные взрывы прогремели в Симферополе в Марьино, над поселком Штурмово в Севастополе.

Где проблемы со светом

На фоне массированной атаки после взрывов на территории полуострова возникли серьезные проблемы с электроснабжением. По информации крымских тг-каналов, без электричества остались жители Северо-Западного, Центрального и Южнобережного энергорайонов. Причина — повреждение в электросетях, что привело к перегрузке и отключению сетей.

Поэтому оккупанты вводят графики отключения света. В частности, проблемы со светом фиксируют в:

  • Севастополе,

  • Большой Ялте,

  • Красноперекопскую,

  • Алуште

  • Армянск,

  • Джанкои

На местах работают аварийные бригады, но когда возобновят электроснабжение для россиян — неизвестно.

В Крыму запретили продажу топлива

Кроме того, оккупационная «власть» сообщает о полной остановке продажи горючего на АЗС. Теперь его могут купить только для госслужб.

Сегодня, 21 июня, с 9:00 на крымских АЗС прекращен отпуск топлива как за наличный расчет и безналичным расчетом, так и по талонам для физических и юридических лиц», — заявил гауляйтер Крыма Аксенов.

Почему возник топливный кризис на полуострове, российский гауляйтер не объяснил жителям Крыма. Он призвал сохранять спокойствие.

Напомним, ночью в Керчи раздавалась серия взрывов. По данным OSINT-аналитиков ASTRA, удары пришлись по нефтебазе, расположенной недалеко от Крымского моста, и порту «Кавказ».

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Дата публикации
Количество просмотров
129
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