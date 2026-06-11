Еще неделю, и Крым охватит полный хаос: военный дал совет россиянам

© Associated Press

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В оккупированном Крыму и на юге РФ обостряется топливный кризис - ситуация с бензином уже дошла до критического предела. В Краснодарском крае люди вынуждены стоять в огромных очередях, в то время как на полуострове топливо фактически исчезло из продажи: на АЗС собираются сотни автомобилей, но заправиться почти невозможно.

Об этом сообщает аналитик и военный Сергей Марченко.

«И до нас добралась эта ситуация с бензином — страдает в Краснодарском крае Фёкла и спрашивает, мы ли в курсе, что с этим делать? Да мы в курсе. Вам нужно с***ться на**, потому что будет только хуже», — предупредил он.

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Он иронически отмечает, что туристический сезон на полуострове обещает быть «незабываемым», ведь отдыхающим придется столкнуться с дефицитом горючего и трудностями с передвижением. Марченко предупреждает: если проблема сохранится, это может привести к непредсказуемой ситуации.

«Если россияне не найдут противодействия украинской охоте на бензовозы и ситуация продержится еще неделю, в Крыму наступит хаос. Сейчас россияне, которые не могут уехать, продолжают жить, но очевидно, что с каждым днем это будет сделать сложнее, потому что приезжают новые отдыхающие и стариков скоро будут выбрасывать на улицу», — пишет он.

Больше, прогнозирует эксперт, отсутствие топлива повлечет за собой проблемы с питанием.

«Уже сейчас покупка продуктов в Крыму ограничена, а дальше Крым ждут невеселые времена без еды и возможностей уехать оттуда. Это колоссальное социальное напряжение и дорогим россиянам это точно не понравится», — отмечает он.

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Также Марченко отмечает, что подобная ситуация усиливает социальное напряжение и подрывает пропагандистский образ «стабильного» Крыма. По его словам, «идеальная картинка трещит по швам», а люди все более открыто критикуют власть. На этом фоне он заключает признаки системной хрупкости россии, которая проявляется одновременно в нескольких сферах — от фронта до внутренних регионов. На сегодня:

наступление остановлено, продвижение фактически отсутствует;

есть напряженность в регионах, в том числе на Кавказе;

срочные кадровые решения свидетельствуют о кризисных процессах;

ослабление позиций на мировых рынках нефти и топлива;

проблемы с поставкой ресурсов, в частности горючего;

оккупированные территории: локальные кризисы в Крыму и на юге;

рост недовольства у населения.

"То есть сыпется уже не что-то одно, а целая система рвется на куски во многих местах и запаса прочности критически не хватает", - акцентировал военный.

В то же время Марченко предостерегает, что это не означает немедленного краха, но ситуация беспрецедентна за последнее время и может иметь серьезные последствия.

Российская сторона открыто демонстрирует намерение удерживать захваченное любой ценой. Именно этим объясняется активизация риторики ядерного оружия, которая, впрочем, вряд ли способна изменить реальное положение дел. Отсюда и гражданский террор, отмечает Марченко.

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На этом фоне растут риски массированных атак, поэтому аналитик призывает украинцев не пренебрегать собственной безопасностью. Речь идет о возможном комбинированном ударе по Киеву с применением большого количества беспилотников и ракет в ближайшие двое суток. Враг коварен, поэтому реагируйте на тревоги и берегите себя и своих близких.

Как мы писали, в оккупированном Севастополе прекратили выдачу бензина, поскольку грузовики с горючим не смогли добраться до города из-за ударов Украины по логистическим маршрутам. Оккупационные власти были вынуждены отменить систему талонов и ограничить использование остатков горючего только для критических служб и общественного транспорта. Серия ударов по инфраструктуре и путям снабжения существенно обостряет топливный кризис в Крыму и оказывает непосредственное влияние на возможности российской логистики в целом.

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