В Польше оценили отношение Зеленского к ее гражданам: результаты опроса

Зеленский / © Getty Images

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В Польше провели социологический опрос по отношению к президенту Украины Владимиру Зеленскому к стране и ее гражданам. Согласно результатам, более половины людей считают, что украинский лидер негативно относится к ним.

Об этом сообщает Polsatnews.

Результаты опроса

Согласно исследованию Uniter Surveys, проведенному по заказу Wirtualna Polska, 58,3% респондентов считают отношение Зеленского к Польше полностью негативным. Противоположного мнения придерживаются 30,1% опрошенных. Еще 11,6% не определились.

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Среди тех, кто оценивает отношение украинского президента негативно, 33,7% выбрали вариант «скорее негативный», а 24,6% — «однозначно негативный».

Положительным отношение Зеленского к Польше считают 30,1% участников опроса, из них 27,4% — скорее положительный, а 2,7% — безусловно положительный.

Опрос также выявил заметные политические разногласия. Среди избирателей правящей коалиции (KO, PSL, Польша 2050 и левых сил) преобладает более положительная оценка — 41% считают отношение Зеленского к Польше хорошим, тогда как 39% — отрицательным.

Среди сторонников оппозиционных сил (в частности PiS, Konfederacja и других) доминирует критическая позиция: 83% респондентов считают отношение украинского президента к Польше негативным.

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Ранее президент Польши Кароль Навроцкий объяснил решение лишить украинского лидера Владимира Зеленского ордена Белого Орла. По его мнению, порог боли польского общества был превышен. Причиной такого шага он назвал решение Украины о присвоении одному из военных подразделений названия, связанного с УПА, которое в Польше восприняли как исторически чувствительное и неприемлемое для общества.

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