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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
68
Время на прочтение
2 мин

Как приготовить варенье из сосновых шишек и сохранить в банке аромат леса

Варенье из сосновых шишек — ароматное, янтарного цвета, напоминающее о летних прогулках по хвойному лесу, может стать настоящим фаворитом в холодное время года.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
14 часов
Пищевая ценность на 100 г
270 ккал
Комментарии
Варенье из сосновых шишек tiktok.com/@margo_kerri

Варенье из сосновых шишек tiktok.com/@margo_kerri

Варенье из сосновых шишек ценят не только за насыщенный вкус с легкими хвойными нотками, но и за особую атмосферу уюта, которую оно создает. Зимой ложечка такого варенья к горячему чаю способна напомнить о лете, свежем воздухе и запахе соснового леса. О рецепте его приготовления рассказала фудблогер Марго Керри.

Успех рецепта начинается с выбора ингредиентов. Для варенья нужны молодые сосновые шишки, небольшие, длиной примерно 1–1,5 сантиметра. Они должны быть мягкими и легко прокалываться ногтем.

Ингредиенты

сосновые шишки
2 кг
вода
1 л
сахар
2 кг
небольшие лимоны
2 шт.
Варенье из сосновых шишек tiktok.com/@margo_kerri

Варенье из сосновых шишек tiktok.com/@margo_kerri

Приготовление

  1. Сначала шишки необходимо тщательно промыть под проточной водой.

  2. На каждый килограмм шишек добавляют 0,5 л воды, 1 кг сахара и один небольшой лимон.

  3. Все ингредиенты смешивают и ставят на небольшой огонь.

  4. Смесь доводят до кипения и варят около двух часов.

  5. После этого будущее варенье оставляют настаиваться на 12 часов.

  6. Через 12 часов варенье снова проваривают примерно один час.

  7. Затем оставляют еще на несколько часов и завершают процесс коротким кипячением в течение 10–15 минут.

  8. Готовность определить довольно просто: охлаждённый сироп становится гуще, приобретает красивый янтарный цвет и начинает стабилизироваться.

  9. После этого горячее варенье разливают в стерилизованные банки и герметично закрывают.

Помимо оригинального вкуса, варенье из сосновых шишек часто становится незаменимым спутником зимних чаепитий. Многие хозяйки готовят его специально к холодному сезону, когда так хочется домашнего тепла и уюта.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
68
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