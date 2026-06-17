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Как приготовить варенье из сосновых шишек и сохранить в банке аромат леса
Варенье из сосновых шишек — ароматное, янтарного цвета, напоминающее о летних прогулках по хвойному лесу, может стать настоящим фаворитом в холодное время года.
Варенье из сосновых шишек ценят не только за насыщенный вкус с легкими хвойными нотками, но и за особую атмосферу уюта, которую оно создает. Зимой ложечка такого варенья к горячему чаю способна напомнить о лете, свежем воздухе и запахе соснового леса. О рецепте его приготовления рассказала фудблогер Марго Керри.
Успех рецепта начинается с выбора ингредиентов. Для варенья нужны молодые сосновые шишки, небольшие, длиной примерно 1–1,5 сантиметра. Они должны быть мягкими и легко прокалываться ногтем.
Ингредиенты
- сосновые шишки
- 2 кг
- вода
- 1 л
- сахар
- 2 кг
- небольшие лимоны
- 2 шт.
Приготовление
Сначала шишки необходимо тщательно промыть под проточной водой.
На каждый килограмм шишек добавляют 0,5 л воды, 1 кг сахара и один небольшой лимон.
Все ингредиенты смешивают и ставят на небольшой огонь.
Смесь доводят до кипения и варят около двух часов.
После этого будущее варенье оставляют настаиваться на 12 часов.
Через 12 часов варенье снова проваривают примерно один час.
Затем оставляют еще на несколько часов и завершают процесс коротким кипячением в течение 10–15 минут.
Готовность определить довольно просто: охлаждённый сироп становится гуще, приобретает красивый янтарный цвет и начинает стабилизироваться.
После этого горячее варенье разливают в стерилизованные банки и герметично закрывают.
Помимо оригинального вкуса, варенье из сосновых шишек часто становится незаменимым спутником зимних чаепитий. Многие хозяйки готовят его специально к холодному сезону, когда так хочется домашнего тепла и уюта.