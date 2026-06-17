Как приготовить варенье из сосновых шишек и сохранить в банке аромат леса

Варенье из сосновых шишек tiktok.com/@margo_kerri

Реклама

Варенье из сосновых шишек ценят не только за насыщенный вкус с легкими хвойными нотками, но и за особую атмосферу уюта, которую оно создает. Зимой ложечка такого варенья к горячему чаю способна напомнить о лете, свежем воздухе и запахе соснового леса. О рецепте его приготовления рассказала фудблогер Марго Керри.

Успех рецепта начинается с выбора ингредиентов. Для варенья нужны молодые сосновые шишки, небольшие, длиной примерно 1–1,5 сантиметра. Они должны быть мягкими и легко прокалываться ногтем.

Ингредиенты сосновые шишки 2 кг вода 1 л сахар 2 кг небольшие лимоны 2 шт.

Варенье из сосновых шишек tiktok.com/@margo_kerri

Приготовление

Сначала шишки необходимо тщательно промыть под проточной водой. На каждый килограмм шишек добавляют 0,5 л воды, 1 кг сахара и один небольшой лимон. Все ингредиенты смешивают и ставят на небольшой огонь. Смесь доводят до кипения и варят около двух часов. После этого будущее варенье оставляют настаиваться на 12 часов. Через 12 часов варенье снова проваривают примерно один час. Затем оставляют еще на несколько часов и завершают процесс коротким кипячением в течение 10–15 минут. Готовность определить довольно просто: охлаждённый сироп становится гуще, приобретает красивый янтарный цвет и начинает стабилизироваться. После этого горячее варенье разливают в стерилизованные банки и герметично закрывают.

Помимо оригинального вкуса, варенье из сосновых шишек часто становится незаменимым спутником зимних чаепитий. Многие хозяйки готовят его специально к холодному сезону, когда так хочется домашнего тепла и уюта.

Реклама

Новости партнеров