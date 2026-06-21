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ТСН у соціальних мережах

Найтонший у світі шоколад

Найтонший у світі шоколад

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
69
Час на прочитання
2 хв
Найтонший у світі шоколад

Шоколад, що тане миттєво: історія найтоншого десерту у світі — фото

У Токіо представили унікальний десерт товщиною лише 0,03 міліметра, який створили за допомогою спеціальної технології та унікального обладнання.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Шолудько Юлія Шолудько
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Corteccia — це унікальний десерт, створений японським кондитером Маттео Санклікка, який являє собою згорнутий у рулет надтонкий шоколадний лист товщиною лише 0,03 міліметра.

Про це пише Oddity Central.

У Токіо, у торговому центрі Azabudai Hills Garden Plaza, у лютому 2024 року відкрилася компанія MATTE Bottega del Cioccolato, яка швидко привернула увагу світової публіки завдяки створенню найтоншого шоколаду у світі.

Її найвідоміший десерт під назвою Corteccia (з італійської — «кора дерева») уже називають справжнім інженерним досягненням, адже виготовити шоколад такої товщини — надзвичайно складне технологічне завдання.

Ідея десерту була натхненна класичними італійськими багатошаровими шоколадними виробами. Corteccia складається з одного дуже тонкого шару шоколаду, який пресується та розкочується за допомогою спеціально розробленого обладнання. Цей унікальний верстат створювали близько 1,5 року у співпраці з інженером-механіком. Хоча подібні технології існують у різних країнах, жодна з них, як стверджується, не здатна досягти такої мінімальної товщини шоколадного шару.

Найтонший у світі шоколад

Найтонший у світі шоколад

За задумом засновника MATTE, кондитера Маттео Санклікка, метою було створити десерт із унікальною текстурою, який максимально швидко тане в роті. Вважається, що найкращий шоколад — той, який починає танути майже миттєво, і саме це відчуття намагалися відтворити у Corteccia.

Згортаючи надтонкий 0,03-міліметровий шоколадний лист у форму, що нагадує циліндричну гілочку з текстурою кори дерева, майстри MATTE створили десерт, який, за описом, буквально розчиняється після контакту з язиком, відкриваючи нові смакові відчуття.

Попри численні спроби відтворити Corteccia після її популярності в соцмережах, це поки що не вдалося іншим виробникам. Причина — унікальна технологія та спеціальна машина для пресування шоколаду, яка існує лише в токійській майстерні.

Нагадаємо, названо корисний шоколад для серця й мозку.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
69
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