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Чим корисна шовковиця, кому потрібно її їсти з обережністю

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
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443
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Чим корисна шовковиця, кому потрібно її їсти з обережністю

Чому потрібно їсти шовковицю

Купа вітамінів, мінералів, органічних сполук - чому потрібно їсти шовковицю

Розповідаємо, чому експерти рекомендують вживати шовковицю при авітамінозі, недокрів'ї, шкірних захворюваннях, як засіб для зміцнення здоров'я.

Користь шовковиці безперечна

Шовковиця багата на залізо, рибофлавін, вітаміни С і К, калій, фосфор, кальцій, а також значну кількість клітковини та органічних сполук. Завдяки своєму складу - великої кількості вітамінів, мікро- та макроелементів, які забезпечують організм енергією шовковиця корисна як для дорослих, так і дітям.

  • В першу чергу, шовковиця  покращує  роботу шлунково-кишкового тракту  Ягоди містять багато харчових волокон, клітковини,  які здатні нормалізувати роботу ЖКТ, покращити роботу кишківника, знизити ризик появі спазмів, здуття живота. 
  • Та сама клітковина регулює рівень холестерину у крові, тим самим підтримує роботу серця та кровоносної системи. Антиоксиданти відіграють свою роль у  захисті від серцево-судинних захворювань.
  • Антиоксидант (ресвератрол), виявлений у шовковиці робить судини еластичними, знижує ймовірність утворення тромбів та розвитку серцево-судинних захворювань, наприклад, інсульту або інфаркту. Шовковиця понижує артеріальний тиск.
  • У шовковиці міститься велика кількість заліза, який рідко виявляють у фруктах. Високий рівень заліза сприяє профілактиці анемії. 
  • Ягода знижує ризик виникнення онкологічних захворювань завдяки вмісту  антиоксидантів (вітамінів С та А) та поліфенолів, які сприяють нейтралізації вільних радикалів, покращенню загального стану організму.
  • Зміцнює кісткову тканину. Кальцій, якого багато в ягодах шовковиці, корисний для кісток та зубів. Магній, залізо та фосфор найбільш корисні для осіб похилого віку, вживання цих мінералів разом з шовковицею регулює мінералізацію кісткових тканин, знижує ризик остеопорозу та інших захворювань кісток.
  • Шовковиця дуже корисна для зору. Каротин, який є в ягодах сприяє захисту органів очей від шкідливого впливу сонячних променів, також протидіє появі катаракти та хронічних захворювань сітківки.
  • Користь шовковиці для жінок. Антиоксидант ресвератрол, який міститься у шовковиці позитивно впливає на зовнішній вигляд та уповільнює старіння.  Регулярне вживання шовковиці роблять шкіру еластичною та підтягнутою. А внаслідок низької калорійності та високого рівня вмісту води шовковиця допомагає схуднути. 

Кому з обережністю потрібно їсти шовковицю

  • Шовковицю краще не вживати гіпотонікам, тому що вона знижує артеріальний тиск.
  • При вживанні шовковиці на голодний шлунок, це може спровокувати небажані прояви шлунково-кишкового тракту.
  • Надмірне вживання шовковиці може викликати алергічну реакцію.
  • Оскільки вміст цукру в шовковиці досить значний, при діабеті плоди шовковиці краще не вживати.

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Дата публікації
Перегляди
443
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