Європу накрила хвиля пекельної спеки: влада вживає заходів — про що йдеться

Спека / © Pixabay

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Французька влада ввела обмеження на продаж та вживання алкоголю під час окремих заходів масштабного національного музичного фестивалю Fête de la Musique через сильну хвилю спеки.

Про це повідомляє ВВС.

Заборона діє у регіонах, де оголошено високий рівень погодної небезпеки. Температура у Франції наближається до рекордних показників — місцями очікують до 40-41 °C.

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Уряд країни повідомив, що для всіх заходів, які організовують державні структури та пов’язані з ними установи, було видано розпорядження не пропонувати алкоголь відвідувачам.

«Це необхідно, щоб зберегти ресурси екстрених служб та медичної системи, а також дозволити лікарям зосередитися на допомозі найбільш вразливим людям», — заявили в офісі прем’єр-міністра Франції Себастьєна Лекорню.

Спека охопила значну частину країни

Fête de la Musique щорічно проходить у день літнього сонцестояння — 21 червня. Під час фестивалю музиканти виступають прямо на вулицях міст, а святкування часто продовжуються до ночі.

Проте цього року традиційні заходи відбуваються на тлі екстремальної спеки. Високий рівень попередження через небезпечну температуру оголошено приблизно у третині Франції.

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За прогнозами синоптиків, температура близько 39-40 градусів очікується від південного заходу країни через Паризький регіон до Бургундії. В окремих районах стовпчики термометрів можуть піднятися до 41 градуса.

Пік спеки прогнозується на понеділок — метеорологи попереджають, що показники можуть наблизитись до історичних максимумів.

Як спека вплинула на життя мешканців

Хвиля високих температур триває кілька днів. Через неї скасували десятки поїздів, а в деяких регіонах зупиняли навчання.

Метеорологічна служба Météo-France зазначила, що поки що складно точно визначити, скільки ще триватиме спека. За оцінками фахівців, вона може торкнутися близько трьох чвертей населення країни.

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У Парижі влада продовжила роботу парків і садів у нічний час, щоб жителі та туристи могли легше переносити спеку.

Фестиваль Fête de la Musique проводять у Франції вже понад 40 років. Минулого року лише у Парижі його відвідали близько 2 млн осіб.

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