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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
180
Час на прочитання
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У твідовому костюмі і корсетному топі: Мішель Обама відкрила з чоловіком Президентський центр у Чикаго

Експерша леді США мала стрункий і гарний вигляд на заході.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Мішель Обама

Мішель Обама / © Associated Press

Колишній президент США Барак Обама і його дружина Мішель урочисто відкрили Президентський центр Обами у Чикаго.

Барак і Мішель Обами / © Associated Press

Барак і Мішель Обами / © Associated Press

Для цієї події експерша леді обрала стильний аутфіт. Вона постала у сірому твідовому костюмі, який складався з однобортного жакета з золотими ґудзиками і накладними кишенями та спідниці міді прямого крою. Під жакет вона одягла білий корстений топ, який додав луку сучасного акценту.

Мішель Обама / © Associated Press

Мішель Обама / © Associated Press

Свій образ Мішель доповнила білими гостроносими туфлями-човниками на високих підборах. Волосся з кісками вона зібрала у низький пучок і випустила спереду пасма, а в макіяжі зробила акцент на очі. А ще в неї був блакитний манікюр. Вуха Обама прикрасила різними сережками, а на руках були каблучки з камінням.

Мішель Обама / © Associated Press

Мішель Обама / © Associated Press

Під час церемонії Мішель виступила з промовою, а згодом разом із Бараком вітала гостей заходу. Подружжя традиційно трималося за руки та усміхалося присутнім.

Нагадаємо, на відкритті Президентського центру Обами також були присутні Джо та Джилл Байдени, Білл Клінтон, Джордж Буш-молодший та інші почесні гості. Особливу увагу фотографів привернули доньки Обам — Малія і Саша, які обрали стильні образи для урочистої події.

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Дата публікації
Кількість переглядів
180
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