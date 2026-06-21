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У твідовому костюмі і корсетному топі: Мішель Обама відкрила з чоловіком Президентський центр у Чикаго
Експерша леді США мала стрункий і гарний вигляд на заході.
Колишній президент США Барак Обама і його дружина Мішель урочисто відкрили Президентський центр Обами у Чикаго.
Для цієї події експерша леді обрала стильний аутфіт. Вона постала у сірому твідовому костюмі, який складався з однобортного жакета з золотими ґудзиками і накладними кишенями та спідниці міді прямого крою. Під жакет вона одягла білий корстений топ, який додав луку сучасного акценту.
Свій образ Мішель доповнила білими гостроносими туфлями-човниками на високих підборах. Волосся з кісками вона зібрала у низький пучок і випустила спереду пасма, а в макіяжі зробила акцент на очі. А ще в неї був блакитний манікюр. Вуха Обама прикрасила різними сережками, а на руках були каблучки з камінням.
Під час церемонії Мішель виступила з промовою, а згодом разом із Бараком вітала гостей заходу. Подружжя традиційно трималося за руки та усміхалося присутнім.
Нагадаємо, на відкритті Президентського центру Обами також були присутні Джо та Джилл Байдени, Білл Клінтон, Джордж Буш-молодший та інші почесні гості. Особливу увагу фотографів привернули доньки Обам — Малія і Саша, які обрали стильні образи для урочистої події.