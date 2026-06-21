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- Шоу-бізнес
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Дружина Решетніка й Анатолій Анатоліч: знаменитості зі своїми дітьми завітали на прем'єру мультфільму "Історія іграшок 5"
Продовження легендарної франшизи вже в українському прокаті.
У столичному кінотеатрі Multiplex у ТРЦ Respublika Park відбувся допрем’єрний показ нової анімаційної стрічки Disney та Pixar — «Історія іграшок 5».
Подивитися продовження легендарної франшизи прийшли: Христина Решетнік з дітьми, телеведучий Анатолій Анатоліч з донькою, гімнаст Олег Верняєв, співак Артем Нікітін із родиною, модель Христина Пономар, акторки Анастасія Іванюк, Анна Кошмал і Катерина Вишнева, актор Олег Загородній, тревел-блогери Узол і Манько та інші.
Також на показ завітали актори українського дубляжу, які озвучили героїв стрічки: Кіра Котляр, Катерина Брайковська, Оксана Гринько, Андрій Соболєв і Артем Мартинішин.
Перед початком сеансу гості поринули в атмосферу дитинства. Для них облаштували тематичну фотозону, працювала зона аквагриму, а багато відвідувачів принесли із собою улюблені іграшки, які мають для них особливу цінність.
Про мультфільм:
У новій частині культової історії Вуді, Базз Рятівник, Джессі та їхні друзі стикаються з несподіваним викликом. Їм доведеться знайти своє місце у світі, де дітей дедалі більше захоплюють сучасні технології. Коли у Бонні з’являється планшет Ліліпад із власним уявленням про те, що краще для дитини, іграшки об’єднуються, щоб довести: справжня гра не втрачає своєї магії навіть у цифрову епоху.
«Історія іграшок 5» не лише повертає на великі екрани улюблених персонажів, а й порушує актуальні теми дружби, дорослішання та впливу технологій на сучасне дитинство.
Анімаційна пригода вже в кінотеатрах України.