Христина Решетнік з синами

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У столичному кінотеатрі Multiplex у ТРЦ Respublika Park відбувся допрем’єрний показ нової анімаційної стрічки Disney та Pixar — «Історія іграшок 5».

Подивитися продовження легендарної франшизи прийшли: Христина Решетнік з дітьми, телеведучий Анатолій Анатоліч з донькою, гімнаст Олег Верняєв, співак Артем Нікітін із родиною, модель Христина Пономар, акторки Анастасія Іванюк, Анна Кошмал і Катерина Вишнева, актор Олег Загородній, тревел-блогери Узол і Манько та інші.

Христина Решетнік з синами/Фото Артем Галкін

Христина Решетнік з синами/Фото Артем Галкін

Анатолій Анатоліч з донькою/Фото Артем Галкін

Олег Верняєв й Анатолій Анатоліч/Фото Артем Галкін

Узол і Манько/Фото Артем Галкін

Фото Артем Галкін

Також на показ завітали актори українського дубляжу, які озвучили героїв стрічки: Кіра Котляр, Катерина Брайковська, Оксана Гринько, Андрій Соболєв і Артем Мартинішин.

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Перед початком сеансу гості поринули в атмосферу дитинства. Для них облаштували тематичну фотозону, працювала зона аквагриму, а багато відвідувачів принесли із собою улюблені іграшки, які мають для них особливу цінність.

Про мультфільм:

У новій частині культової історії Вуді, Базз Рятівник, Джессі та їхні друзі стикаються з несподіваним викликом. Їм доведеться знайти своє місце у світі, де дітей дедалі більше захоплюють сучасні технології. Коли у Бонні з’являється планшет Ліліпад із власним уявленням про те, що краще для дитини, іграшки об’єднуються, щоб довести: справжня гра не втрачає своєї магії навіть у цифрову епоху.

«Історія іграшок 5» не лише повертає на великі екрани улюблених персонажів, а й порушує актуальні теми дружби, дорослішання та впливу технологій на сучасне дитинство.

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Анімаційна пригода вже в кінотеатрах України.

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