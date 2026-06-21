Деякі окопи нинішньої війни не зникнуть ніколи: вчений назвав несподівану причину

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Окопи, вириті під час повномасштабної війни, можуть залишатися помітними на місцевості десятиліттями або навіть століттями. У деяких випадках вони не зникнуть природним шляхом взагалі.

Про це розповів завідувач відділу геоботаніки та екології Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України Яків Дідух в інтерв’ю РБК-Україна.

За словами науковця, швидкість відновлення пошкодженого війною рельєфу залежить насамперед від типу ґрунту та особливостей місцевості.

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«Ми справді маємо місця, де досі видно окопи навіть Першої світової», — зазначив Дідух.

Він пояснив, що на піщаних ґрунтах сліди бойових дій поступово згладжуються швидше, адже такі субстрати є рухливими та легше піддаються природним процесам.

Водночас у степових районах ситуація може бути зовсім іншою.

«Відновлення мікрорельєфу залежить від ґрунту: піщані рухливі субстрати швидше нівелюються, а якщо такі рови в степу на виходах вапняків чи крейди — вони самі по собі не зникнуть ніколи», — наголосив вчений.

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Окопи можуть змінювати екосистеми

За словами Дідуха, проблема полягає не лише у зміні рельєфу. Окопи та вирви від вибухів стають середовищем для поширення чужорідних видів рослин.

«Окопи та вирви від мін і снарядів заселяються адвентивними видами, що сприяє їх подальшому розповсюдженню у природні екосистеми», — пояснив він.

Такі рослини можуть витісняти місцеві види та впливати на природний баланс екосистем.

Чи можна відновити пошкоджені території

На думку науковця, прискорити відновлення ландшафтів можливо за допомогою рекультивації.

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«Якщо ті засипати, то за кілька років там відновиться природний покрив», — зазначив Дідух.

Він визнав, що це потребуватиме значних ресурсів.

За словами вченого, засипання окопів і вирв означає додаткові витрати, а також стикається з практичною проблемою — не всюди може проїхати техніка для проведення таких робіт.

Тому природне відновлення значної частини територій, пошкоджених війною, може розтягнутися на дуже тривалий час, а окремі сліди бойових дій залишатимуться помітними ще багато десятиліть.

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