Вивезли 200 пакетів сміття: судитимуть активістів, які без дозволу очистили річку

Британському активісту загрожує в’язниця за прибирання забрудненої річки / © скриншот з відео

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У Лондоні юрист та екоактивіст Пол Пауелсленд вирішив разом з волонтерами прибрати одну з річок Лондона від сміття та бруду. Однак тепер йому загрожує тюремний термін за його добру справу.

Разом з 10 добровольцями чоловік вивіз майже 200 великих пакетів сміття з річки Алдрес-Брук, яку влада мала очистити, та не поспішала цього робити з бюрократичних причин. Про це повідомляє видання My London.

За 10 днів волонтери та юрист привели водний об’єкт до порядку, аж раптом чоловік отримав лист від Агентства з охорони довкілля. Там повідомили, що почали розслідування проти чоловіка через проведення робіт без відповідної ліцензії, а також порушення дозволів з вивозу сміття з території.

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Виявилося, що під час робіт активісти найняли екскаватор, який викопав із дна купу сміття — шприци, побутову техніку, зброю, упаковки та пластик. Чиновники переконані, що активісти провели днопоглиблювальні роботи та порушили екологію місцевості.

Сам юрист Пол Пауелсленд говорить, що неодноразово звертався до влади з проханням зайнятися очищенням річки, але натикався на бюрократичну тяганину. Також чоловік критикує Агенцію за її бездіяльність та вказує, що замість боротьби зі стічними водами та незаконним звалищем, в як перетворили річку, влада вирішила «зайнятися ними».

«Після десятиліть ігнорування масштабних екологічних злочинів на Родінг, Агентство нарешті вирішило діяти. Але це не дії проти компанії Темз Вотер за скидання мільярдів літрів стічних вод, і не проти злочинців, які звалили тисячі тонн сміття на берегах, а проти активість за відновлення річки без їх дозволу», — говорить чоловік.

Наразі, як пише The Guardian, Агенція з охорони довкілля проводить перевірку щодо несанкціонованих робіт, залучивши до експертної команди екологів та експертів з комунального господарства. Згадана компанія Темз Вотер у відповідь на критику скиду стічних вод повідомила, що здійснює скиди в межах лімітів, які дозволяє Агенція у рамках програми очищення стічних вод.

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Водночас «велике прибирання» активістами вже дало свій ефект, адже в цій локації помітили переміщення тварин і птахів після очищення води та берегів. Активісти мають намір підтримувати відновлення екосистеми річки та її притоків, і кажуть, що готові боротися в суді.

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