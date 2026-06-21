ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
94
Час на прочитання
1 хв

У вбранні з золотистими ґудзиками: Джилл Байден в елегантному образі з'явилася на заході в Чикаго

Колишня перша леді США обрала для своєї появи образ від улюбленого бренду.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Коментарі
Джо і Джилл Байдени

Джо і Джилл Байдени / © Associated Press

Джилл Байден разом із чоловіком, експрезидентом США Джо Байденом, відвідала урочисту церемонію відкриття Президентського центру Обами, яка відбулася днями у Чикаго.

Для публічного виходу експерша леді обрала елегантний монохромний образ від улюбленого бренду Schiaparelli. На ній був молочний костюм, який складався з приталеного жакета з золотистими ґудзиками різної форми і сукні-футляра довжини до коліна.

Джо і Джилл Байдени / © Associated Press

Джо і Джилл Байдени / © Associated Press

Свій аутфіт Джилл доповнила бежевими лакованими туфлями-човниками з бантиками і на підборах. Вуха вона прикрасила елегантними сережками з діамантами, а руки — золотими браслетами і каблучками. Волосся пані Байден уклала в локони і зробила макіяж з акцентом на очах.

Джо Байден був одягнений у класичний темно-синій костюм, білу сорочку та світло-блакитну краватку. Завершили його лук чорні туфлі й сонцезахисні окуляри-авіатори.

Подружжя вийшло до гостей, тримаючись за руки, усміхалося та привітно вітало присутніх.

На церемонії відкриття Президентського центру Обами також були присутні Барак і Мішель Обама з доньками — Малією і Сашею, які привернули увагу стильними образами.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
94
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie