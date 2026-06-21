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У вбранні з золотистими ґудзиками: Джилл Байден в елегантному образі з'явилася на заході в Чикаго
Колишня перша леді США обрала для своєї появи образ від улюбленого бренду.
Джилл Байден разом із чоловіком, експрезидентом США Джо Байденом, відвідала урочисту церемонію відкриття Президентського центру Обами, яка відбулася днями у Чикаго.
Для публічного виходу експерша леді обрала елегантний монохромний образ від улюбленого бренду Schiaparelli. На ній був молочний костюм, який складався з приталеного жакета з золотистими ґудзиками різної форми і сукні-футляра довжини до коліна.
Свій аутфіт Джилл доповнила бежевими лакованими туфлями-човниками з бантиками і на підборах. Вуха вона прикрасила елегантними сережками з діамантами, а руки — золотими браслетами і каблучками. Волосся пані Байден уклала в локони і зробила макіяж з акцентом на очах.
Джо Байден був одягнений у класичний темно-синій костюм, білу сорочку та світло-блакитну краватку. Завершили його лук чорні туфлі й сонцезахисні окуляри-авіатори.
Подружжя вийшло до гостей, тримаючись за руки, усміхалося та привітно вітало присутніх.
На церемонії відкриття Президентського центру Обами також були присутні Барак і Мішель Обама з доньками — Малією і Сашею, які привернули увагу стильними образами.