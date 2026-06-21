У вбранні з золотистими ґудзиками: Джилл Байден в елегантному образі з'явилася на заході в Чикаго

Джо і Джилл Байдени / © Associated Press

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Джилл Байден разом із чоловіком, експрезидентом США Джо Байденом, відвідала урочисту церемонію відкриття Президентського центру Обами, яка відбулася днями у Чикаго.

Для публічного виходу експерша леді обрала елегантний монохромний образ від улюбленого бренду Schiaparelli. На ній був молочний костюм, який складався з приталеного жакета з золотистими ґудзиками різної форми і сукні-футляра довжини до коліна.

Джо і Джилл Байдени / © Associated Press

Свій аутфіт Джилл доповнила бежевими лакованими туфлями-човниками з бантиками і на підборах. Вуха вона прикрасила елегантними сережками з діамантами, а руки — золотими браслетами і каблучками. Волосся пані Байден уклала в локони і зробила макіяж з акцентом на очах.

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Джо Байден був одягнений у класичний темно-синій костюм, білу сорочку та світло-блакитну краватку. Завершили його лук чорні туфлі й сонцезахисні окуляри-авіатори.

Подружжя вийшло до гостей, тримаючись за руки, усміхалося та привітно вітало присутніх.

На церемонії відкриття Президентського центру Обами також були присутні Барак і Мішель Обама з доньками — Малією і Сашею, які привернули увагу стильними образами.

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